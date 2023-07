De la natation au triathlon: la belle reconversion de Lucas Dal

Pendant un an, le Hurlu a pratiqué la natation "afin de finir mon année scolaire avec le statut élite. Mais dès l’année scolaire suivante, je me suis mis à fond dans le triathlon". La passion se fait de plus en plus présente. Lucas Dal termine ses études et l’amour l’emmène en région carolo. Il s’affilie alors au 3T (Triathlon Tenacity Team). Et le succès arrive rapidement. On se souvient notamment de sa victoire à Chièvres il y a peu. Sentant qu’il a quelque chose dans sa nouvelle discipline, l’ancien nageur s’y donne de plus en plus. Et la récompense finit par arriver. "Lors du triathlon de Butchenbach, j’ai terminé parmi les cinq premiers. Cela m’a offert la possibilité de participer au Championnat du monde organisé à Hambourg (NDLR: le 14 juillet dernier) en catégorie sprint pour les 20-24 ans".

Lucas a forcément accepté le défi et a eu le bonheur de concourir sous les couleurs nationales tricolores. Pour mettre toutes les chances de son côté, il s’est adonné à une sacrée préparation. "Dès que j’ai obtenu mon ticket, j’ai dit à mon coach que je voulais réaliser une grosse préparation. Car j’avais l’envie de faire quelque chose de bien. Il fallait compter une grosse dizaine d’heures par semaine. Car il fallait être prêt dans les trois disciplines".

La natation, forcément un atout

Et l’on peut dire que la méthode a superbement fonctionné parce que le Carolo d’adoption est revenu avec une superbe troisième place dans la catégorie des 20-24 ans. Il a parcouru les 750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied en un très joli temps de 1 :00 :09. "Franchement, c’était totalement inattendu de décrocher un podium dans un tel événement. C’était clairement le plus gros événement auquel j’ai participé".

Sans surprise, c’est le passage dans l’eau qui a permis au triathlète de prendre une belle marge d’avance. Il est sorti le premier après la natation. "Quand je vois mes temps, je me dis que ce n’est pas fou quand je mets encore dans la tête d’un nageur de haut niveau. Mais pour un triathlète, cela reste chaque fois de très belle performance. Cela me permet alors de prendre une petite avance sur mes concurrents. Après, en vélo et à pied, je peux m’accrocher dans un bon groupe pour tenir ma position. C’est ce qui est arrivé à Hambourg".

Améliorer les transitions

Si la troisième place obtenue en Allemagne est déjà exceptionnelle, la première n’était qu’à une grosse minute. Cela donne espoir pour la suite. "Je sais que je dois encore m’améliorer en course à pied et à vélo. Je dois aussi tenter de gagner du temps lors des transitions. Car dans l’euphorie, j’ai parfois des difficultés à penser à tout. Par exemple, je vais toujours voir mon box avant la course. Puis quand j’arrive au moment M, je ne retrouve pas mes chaussures tout de suite. Je dois progresser là-dessus".

Car à 24 ans, le jeune homme espère bien continuer à vivre de belles aventures dans sa nouvelle discipline. "Je vais me concentrer sur le sprint et la distance olympique. Je ne me sens pas encore capable de passer sur un Iron Man. Ce podium au Mondial m’a donné beaucoup de confiance. J’aimerais encore progresser et pourquoi pas un jour obtenir une ‘vraie’sélection pour un grand événement international ?" C’est tout le bien que l’on souhaite au Hurlu de naissance.