Année de transition réussie pour Bon-Secours

Ce nouveau comité allait au-devant d’un sacré défi, devant remplacer le clan Watteau, qui avait souhaité faire un pas de côté après une grosse dizaine d’années à la tête du matricule 3026. Le pari était de taille, et Valentin et ses ouailles l’ont brillamment relevé. "Nous ne sommes pas beaucoup dans le comité, mais tout le monde y met beaucoup de sien. Communication, entretien des terrains, accueil des joueurs… Nous mettons tout en œuvre pour que ceux qui passent notre porte se sentent chez eux."

Plus de cent inscrits pour les simples

Quelques bénévoles hors comité ont aussi donné de sacrés coups de main. "Je m’en voudrais de ne pas citer Danaqué Bidron, ma compagne. Nous sommes arrivés vers 8 h 30 chaque jour, pour quitter le club vers 1 h 00 du matin. Merci à elle, même si je sens que ça va me coûter un tournoi de doubles mixtes en sa compagnie."

Un travail qui donne déjà envie à ceux qui ont pris part au tournoi de doubles de revenir pour les simples, qui débuteront ce week-end. "Ce qui est positif, c’est que beaucoup de joueurs du club ont participé à la compétition de doubles. Mais ceux qui venaient de plus loin ont passé un bon moment aussi: la preuve, nombre d’entre eux se sont inscrits pour les simples, pour lesquels nous sommes déjà assurés d’allégrement dépasser les 100 inscrits."

Parmi ceux-ci, quelques gais lurons quiévrainois: "Nous nous sommes tellement plus que nous serons là la semaine prochaine, c’est acquis," lancent de concert Hugo Hurtevent et Monique Cullus, finalistes en double Mixte 5.

Et puisqu’un tournoi, ce sont aussi des anecdotes, on notera que le vent nouveau qui souffle sur le TCPB a motivé quelques joueurs à reprendre le chemin des terrains. "J’ai arrêté le tennis au milieu des années 90. Ici, je suis venu boire un verre en début de semaine et j’ai repris le virus. J’ai déjà racheté des raquettes !", raconte Geoffrey Bonte.

Trois finales pour Riche

Côté résultats, les Bon-Secourois se sont mis en évidence, à l’image d’un Bryan Riche qui a participé à trois finales, dont une remportée. "Et pourtant, je ne suis pas un spécialiste du double. Mais j’en reste très content d’avoir eu un dimanche chargé."

Cerise sur le gâteau du club de la forêt, toutes les rencontres ont pu se jouer à Bon-Secours, même en l’absence de terrains couverts. Ou presque… "Le microclimat a fait des merveilles, jusqu’à 19 h 30 ce dimanche, quand nous avons dû nous résoudre à mettre le cap sur Leuze pour y disputer les derniers points," conclut Valentin Hecq.

Il serait faux de dire que le TC Péruwelz-Bonsecours ressuscite, puisqu’il n’est jamais mort. Mais le nouveau comité en place est clairement en train de lui donner une nouvelle vie.