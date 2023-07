Les trois choses à retenir de Tournai – Néchin

Après une défaite logique face au Sporting Charleroi en juin, Tournai a remporté sa première victoire de la saison. Le voisin néchinois a été un bon sparring-partner pendant une heure avant de logiquement craquer physiquement. Dommage pour eux qui auraient au moins mérité un petit but. Retour sur le duel avec les trois choses à retenir côté tournaisien.

1. Strobbe, le métronome

Pour qu’une équipe tourne, le cœur du jeu doit battre correctement. Placés en 3-5-2, les Tournaisiens ont compté sur un milieu composé de Brouckaert, Zanzan et Strobbe. Le premier a amené toute sa hargne et son expérience. Le second a inscrit un doublé grâce à ses infiltrations. Mais le troisième est le véritable métronome. Cela nous avait déjà frappés lundi lors du premier entraînement, cela s’est confirmé samedi. Le nouveau venu est à la base de toutes les reconversions. "On connaissait déjà ses qualités vu la saison qu’il a réalisée à Saint-Symphorien l’an passé, détaille le T2 Bastien Letellier. On sent qu’il a reçu une bonne formation. Il court partout Il sait toujours se rendre disponible dans les intervalles. Il sait s’infiltrer, il sait défendre. Ce sera une pièce maîtresse de l’effectif".

2. Les changements d’aile dévastateurs

Dans un 3-5-2, un rôle important est donné aux flancs qui doivent se replacer en phases défensives et exploser sur les côtés pour élargir le jeu sur les contres. Cette tâche fut confiée en début de rencontre à Holuigue et Cordaro. Pour les trouver, les Sangs et Or ont souvent multiplié les longs changements d’aile. Une future arme ? "Je ne vais pas rentrer dans les détails de la tactique, sourit le T2. Mais c’est une chose dont on discute. On veut savoir passer du jeu long au jeu court. Il y a tout une mise en place autour de cela".

3. Diakhaby en test, Cordaro en cours de signature

Surprise sur la feuille: la présence d’Alfhusein Diakhaby et de Gianni Cordaro. Le premier était en test et il a convaincu. "C’est un patron en défense. Il amène son expérience mais aussi son gros volume de jeu. Il a un profil très athlétique. Il peut amener de la taille sur phases arrêtées. C’est ce qu’on recherche également. Il connaît la D2. On verra si cela peut se faire". Le second, passé par Mons et Rebecq, aurait signé (et fêté cela par un but). Mais l’officialisation n’est pas encore tombée. "Il connaît déjà les principes de Luigi Nasca. Cela nous permet de gagner du temps. C’est un profil très intéressant. Il correspond à ce que l’on veut sur un flanc". Déjà présent à Charleroi où il n’avait pas convaincu, Illyas Tandjigora sera revu. "Il est jeune. On veut lui donner du temps".