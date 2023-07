Pourtant, on pouvait le croire quand Ogy, renforcé par la présence de Mathéo Mingneau, prenait l’avance à 3-0. Mais les Flandriens se reprenaient bien par la suite et concluaient la première demi-finale à 4-7.

Thieulain faisait ensuite face à un Baasrode toujours déforcé par l’absence de Roger, touché à l’épaule. Comme souvent en tournoi, le Wolfpack passait légèrement à travers son début de lutte et se retrouvait mené 2-0. Mais ils avaient le bon goût de revenir rapidement dans le coup. Le score restait serré jusqu’à 3-3. Puis les Canaris ne laissaient plus rien à leur adversaire (3-7).

Sans grande surprise, on avait donc le droit à la finale attendue. Si en championnat, Kerksken avait été corrigé par le champion en titre, il n’a cette fois laissé aucune chance à son "meilleur ennemi". Si Thieulain, privé de Vandenabeele rappelé par le travail, prenait le premier jeu, il enchaînait ensuite les mauvaises livrées. Cela permettait à Sam Brassart et ses coéquipiers de partir à 3-1 et puis 6-3. Les troupes de Geert Vandervelden donnaient tout pour rester dans le jeu (6-4). Mais les Rouges et Noirs concluaient (7-4) pour remporter un nouveau trophée après la Coupe de Belgique.

On pointera le fait qu’il s’agit du 15e Tilburck soulevé par Sam Brassart. Ce qui le fait encore un peu plus rentrer dans la légende du monde ballant.