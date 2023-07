A Leuze, Gabriel Payne obtient son second succès en Belgique

Le Liégeois Jean-François Sgarlata, affilié chez Wanty, entend bien profiter des circonstances pour se signaler. Il attaque en effet après quelques kilomètres avant d’être rejoint à la fin du deuxième tour par huit autres coureurs. Les échappés s’entendent bien et profitent du vent violent pour faire la différence sur un le reste de la meute. Après une heure de course, ils ne sont déjà plus que seize et la sorcière s’abat sur Tommy Delestrait, le Stambrugeois touchant la roue du coureur qui le précède avant de se retrouver dans le gravier et de crever à l’avant. Dans le sixième des dix tours, Célian Deweerd tente sa chance mais les autres échappés sont vigilants. L’Esplechinois est repris au moment où le vent tombe et la pluie commence à tomber. C’est alors Aurélien Lejeune qui passe à l’attaque. Affamé, le sociétaire du club de Chevigny parvient à prendre 25 secondes d’avances mais s’épuise dans l’avant-dernier tour. Ils ne sont finalement plus que six à se battre pour la victoire mais dans la dernière bosse, alors que les attaques se multiplient, l’Américain Gabriel Payne, qui avait bien caché son jeu jusque-là, part en facteur et se forge un avantage suffisant pour pouvoir savourer son deuxième succès sur le sol belge. "J’ai pu venir courir pendant six semaines dans votre pays, savourer l’ambiance des kermesses qui sont vraiment plus intéressantes que les épreuves américaines. Je ne m’attendais pas à pouvoir gagner car le niveau est vraiment très relevé et je ne connaissais aucun de mes adversaires", commentait le natif d’Austin, la même ville qu’un certain Lance Armstrong.

Deweerd sur le podium

Dans les rangs régionaux, on retiendra la troisième place de Célian Deweerd, battu pour quelques centimètres au sprint par son équipier Matiz Van Boterdael. "Pour une fois que je m’aligne sur une kermesse régionale, je m’attendais à voir plus d’opposition. J’ai pris cette course comme un entraînement avant Aubel-Thimister-Stavelot qui constitue mon prochain objectif. Après avoir beaucoup donné lors du récent Tour de Valromey, il était temps de pouvoir récupérer un peu", commentait l’Esplechinois.

Derrière les huit coureurs classés, on retiendra la prestation encourageante du jeune Frasnois Bastien Barrez qui, pour sa première saison en compétition, se montre combattif. Il ne lui a d’ailleurs manqué qu’un meilleur placement pour pouvoir accompagner les meilleurs ce dimanche.