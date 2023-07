A Bruxelles, le tirage au sort favorable à Maubeuge au détriment de Kerksken et Thieulain

C’est le plus beau Grand-Prix du monde ballant grâce à son cadre. Mais pour la deuxième fois en trois, le GP de la ville de Bruxelles, disputé sur la plus belle place du monde a été gâché par la pluie. C’est toujours triste de voir un tel rendez-vous gâché de la sorte… Chaque saison, quatre équipes se battent pendant dix luttes (le premier tour de championnat de N1) pour obtenir une chance de conquérir le prestigieux trophée. Malheureusement, il est des impondérables sur lesquels on ne peut rien… La pluie en est un…