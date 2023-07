Buts: 27e et 87e Zanzan (1-0 et 3-0), 61e Cordaro (2-0).

Le noyau tournaisien: Parent, Polain, Gianquinto, Dassonville, Diakhaby, Zanzan, Destrain, Sylla, Brouckaert, Van Wynsberghe, Holuigue, Cordaro, Strobbe, Dubois, Ngoy, Tandjigora.

Le noyau néchinois: Declercq, Vandenberghe, Allard, Sakanoko, Vanleynseele, Comere, Bouziane, Dahmani, Gobert, Metrouch, Decarpentrie, Hempte, Barah, Carlier, Heggermont, Foucart, Fidalgo, Lecoustre.

Carte rouge: 77e Fidalgo.

Pour ce premier match de la saison pour les deux équipes, la première idée était surtout de donner du temps de jeu à tout le monde. Mais cela n’empêche que les 22 acteurs avaient envie de jouer. Les duels étaient costauds. Surtout chez les visiteurs (NDLR: coaché pour l’occasion par Clément Deschryver) qui voulaient montrer que les deux divisions d’écart n’existaient pas.

Ils étaient les premiers à prendre à défaut une défense tournaisienne où on retrouvait Alfhusein Diakhaby. L’ancien de la Real et de Mons est en test. Les deux frappes de Vanleynseele étaient trop milles alors que celle de Metrouch était non-cadréee. Tournai reprenait un peu plus le contrôle grâce à sa possession et ses changements d’aile. C’était récompensé par l’ouverture du score de Zanzan (27e) sur une belle passe de Sylla. La fin de mi-temps était plus contrôlée.

En deuxième, la tournante était forcément importante. Tournai prenait toutefois l’ascendant physique et monopolisé le cuir. Gianni Cordaro, l’ancien de Rebecq, signait le 2-0 d’une belle frappe cadrée à l’heure. Juste avant, il avait trouvé le portier.

Tournai continuait surtout à tenter de mettre son jeu en place pour la suite. Le milieu de terrain articulé autour de Brouckaert, Zanzan et le métronome Strobbe a montré de belles choses.

Si le match était calme, Fidalgo était toutefois exclu directement pour une semelle trop appuyée sur Strobbe. Dommage lors d’un amical…

En supériorité numérique, Tournai prenait forcément le dessus sur un adversaire fatigué. Isolé au petit rectangle, Brouckaert trouvait le gardien de la tête. Dans la foulée, Dubois plaçait à côté alors qu’il était bien placé. Mais la 3e était la bonne. Zanzan plaçait tranquillement son plat du pied après un premier bel arrêt de Hempte.

Mercredi, Tournai défiera le Pays Blanc pour sa deuxième partie. Néchin rencontrera, lui, la Real mardi.