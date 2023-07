Tournai ouvre le bal des matchs amicaux

Parmi nos équipes de séries nationales, le RFC Tournai sera la première à ouvrir le bal. Ce samedi, les Sangs et Or accueillent Néchin au stade Luc Varenne. Coup d’envoi de la rencontre à 19 h 30. Après une première semaine de travail plutôt intensive, l’objectif sera "surtout de donner du temps de jeu à tout le monde. La plupart des joueurs recevront 45 minutes", détaillait le T2, Bastien Letellier, lors de la reprise. Ce duel sera aussi l’occasion de belles retrouvailles. On pense notamment à Halil Bouziane, récent transfuge du promu en P1.

Néchin justement sera aussi en action durant la semaine. Mardi, il ira défier la Real sur son terrain (19 h 30). Au même moment ou presque (19 h), le Pays Vert affrontera aussi un représentant de l’élite: Molenbaix. Ce sera au sein des installations de Houtaing. La pelouse du stade des Géants devant être préservée d’ici la reprise.

De son côté, Belœil attendra le mercredi pour avoir son premier galop d’entraînements. Après un team building ce samedi (NDLR: un rendez-vous important pour souder le noyau qui a beaucoup changé), la RUS accueillera le voisin péruwelzien à 19 h 30. Trente minutes plus tôt, Tournai fera face au Pays Blanc pour son 2e duel de préparation.

Au programme du week-end, on pointera aussi le joli défi de Néchin (P2) qui va défier Harelbeke (D2 VFV) sur son terrain. Ce sera dimanche sur le coup de 17 h. Si vous souhaitez que l’on annonce votre match amical, n’hésitez pas à faire comme Julien Deconick. Laissez-nous un message sur notre page l’Avenir Wallonie picarde sport.