Le Thieulinois Damien Famelart va participer à sa dernière Grand-Place

Damien, comment vous sentez-vous à l’aube de votre dernière participation à Bruxelles ?

Ce sera ma cinquième. J’espère remporter ce Grand Prix encore une fois pour ma dernière. Tous les pelotaris en rêve. Ce n’est pas le meilleur terrain. Mais c’est certainement le plus beau et le plus prestigieux. Il y a ce cadre sur la plus belle Grand-Place du monde, cette ambiance… À Thieulain, on y va toujours avec l’ambition de gagner. On a déjà loupé la Coupe de Belgique.

Pour y arriver, il faudra mieux gérer ses matchs en sept jeux qui vous portent préjudice pour l’instant.

On doit à tour prix mieux rentrer dans nos rencontres. Cela nous porte préjudice. La semaine passée, contre Isières, on a su le faire parfaitement et garder notre niveau de jeu tout au long de la rencontre. C’est de bon augure pour la suite. Moralement, on se sent vraiment très bien. Ce sera un week-end chargé. Mais on a tous envie de le jouer. À l’époque, c’était toujours aussi chargé.

Logiquement, vous alliez annoncer la fin de votre carrière après le titre de l’an passé. Mais vous êtes finalement revenu sur votre décision pour prolonger d’un an.

J’avais effectivement pensé ranger le gant en septembre dernier. Mais ce n’était pas juste pour Thieulain de partir de la sorte. Le club aurait dû trouver un 6e dans l’urgence. Cela certainement était jouable. Mais ce n’était pas juste. Puis, il y a aussi l’arrivée de Dimitri David. Je l’ai côtoyé pendant quelques années à Isières. On s’entend à merveille.

Mais cette fois, la décision semble irrévocable.

Elle l’est. Il est temps pour moi de penser à autre chose qu’à la balle. Physiquement, cela devient plus compliqué pour moi d’enchaîner. Je n’ai plus de cartilage dans l’épaule vu la répétition des mouvements. Puis, surtout, il y a le point de vue familial. C’est un sport qui prend énormément de temps. J’ai envie de rattraper les instants perdus avec ma femme et mes filles. Mais cela ne veut pas dire que je vais totalement tourner le dos à ce monde. Je prendrai toujours plaisir à venir voir une lutte. Puis, j’ai mes neveux qui jouent. Je vais pouvoir les conseiller et transmettre mon expérience.

On a en tout cas l’impression que vous voulez profiter au maximum de cette dernière année. Vous avez toujours le sourire aux lèvres.

L’an passé, je me suis mis trop de pression. Je voulais à tout prix aider Thieulain à remporter le titre. Je revenais souvent épuisé mentalement des luttes. Je cherchais toujours la perfection pour le groupe. Puis, il y a eu ces play-off où j’ai apporté ma pierre à l’édifice. Je suis très heureux d’avoir participé à ce sacre.

Cette saison, le groupe vit parfaitement bien. On est invaincu en championnat… Je profite de tout ce que je peux encore prendre pour l’instant. Je profite du moment présent. Car c’est mon dernier voyage dans des cercles où j’ai toujours été super bien accueilli. Je profite car je ne veux pas faire la saison de trop.

Votre carrière a été longue et belle, quels souvenirs en conserverez-vous ?

J’ai commencé la balle à huit ans. J’ai joué 27 ans en séries nationales dont 22 en N1. C’est difficile de ne conserver que quelques souvenirs. J’en ai tellement dans chaque club où je suis passé. J’ai remporté au moins un trophée par chaque cercle où je suis passé. Le plus beau, ce fut le premier en N1 avec Maubeuge. J’ai été élu meilleur jeune alors que Sam Brassart a remporté le Gant d’or. En 2004, j’ai aussi été champion alors que Benjamin Dochier remportait son premier Gant d’or. De chaque cercle, je peux ressortir de superbes choses. À Charleroi (RCC 2000), on a remporté le GP de Bruxelles. On était une vraie famille. On est parti en vacances tous ensemble. À Sirault, on est monté en N1 et on a remporté le GP Maurice. Puis il y a eu Isières où on gagne la Coupe et Bruxelles. Enfin, il y a ce titre avec Thieulain. Quand je jette un regard en arrière, je me dis que je peux être très fier de ma carrière. Mon seul petit regret, c’est de ne jamais avoir été dans le Top 5 du Gant d’or. Je pense que je le méritais sur certaines années. Mais je préfère conserver tous ces titres collectifs.

Vous avez aussi côtoyé de nombreux grands joueurs. Certains sortent-ils du lot ?

J’ai le bonheur d’avoir joué avec plusieurs Gants d’or et sur plusieurs générations. Plusieurs ont remporté leur premier quand j’étais leur coéquipier. Il y a Sam, Benja, Dimitri Dupont, Nicolas Becq. C’est une fierté d’y avoir participé. J’ai aussi presté avec des talents nés comme Tanguy Metayer. Mais je me suis aussi fait de vrais amis comme Claude Dupont ou encore Olivier Gossuin. Ils m’ont forgé tout au long de ma belle carrière.