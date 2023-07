Celles se reprend, Vaudignies se rapproche

La lutte semblait alors filer rapidement dans la besace des visiteurs. Mais la seconde mi-temps fut un peu plus compliquée. "D’entrée, on frappe dehors à deux reprises alors qu’on avait des chasses faciles à 40 à 2. Cela a remis un peu Wieze dans le jeu. Heureusement, on a su s’adapter et stopper l’élan adverse. Tony Thulier et moi avons tenu l’équipe à flot en frappant correctement. Avant la rencontre, on aurait signé d’entrée pour une telle victoire (7-13). Mais c’est vrai qu’on espère toujours un peu mieux quand on a la chance de mener 1-7".

Un bon point pour Vaudignies

Quoi qu’il en soit, le leader se remet sur de bons rails avant une petite pause qui fera du bien. "C’était important de repartir du bon pied après notre défaite contre Montroeul. Il y avait beaucoup de vent. Ce n’était pas toujours évident de se mettre bien sous la balle. Mais on a pu compter sur l’expérience de nos joueurs pour animer l’équipe. C’est important, même quand tout va bien. Grâce à ce succès, on met la pression sur Herdersem". La lutte décisive pour le titre se déroulera certainement le 12 août. Avant cela, il faudra bien négocier le déplacement à Steenkerque.

Dans le bas de tableau, Vaudignies avait une première occasion de revenir sur ses plus proches poursuivants: Ollignies et Blicquy. Les Chièvrois ont ramené une bonne unité de Villers 2000. Ils ne sont plus qu’à un point de la première place de sauvé. Alors qu’ils comptent toujours une lutte de moins.