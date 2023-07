Un choc important pour Celles

En Nationale 2, le dernier week-end n’a pas été bon pour nos représentants. Bassily n’a pris qu’un point contre Genappe alors qu’Oeudeghien était battu un peu par surprise à Ninove-Terjoden. Mais cela fait désormais partie du passé et il faut de suite se reconcentrer sur les prochains objectifs. Les Frasnois ont un duel important dans la lutte au Top 4. Kastel trône deux unités plus haut qu’eux (en 3e position) mais avec une lutte de plus ! Une victoire des Verts permettrait dès lors de se rapprocher et de continuer à espérer.