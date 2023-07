Tourpes ne pouvait rien faire face à un tel Thieulain!

La rencontre aura à peine duré deux heures. Idéal avant un week-end chargé avec la phase finale du Tilburck et la Grand-Place de Bruxelles (NDLR: en espérant que la pluie n’empêche pas le spectacle). " On voulait effectivement clôturer la lutte le plus rapidement possible pour ne pas trop se fatiguer. On a de gros défis qui nous attendent contre Baasrode samedi et Maubeuge dimanche. On espère que cela ira avec le temps que l’on annonce. Mais aussi qu’on fera mieux que lors des autres tournois.

Ici, ce sont trois points importants pour la confiance et le championnat par rapport à Kerksken. On ne pouvait en tout cas pas faire mieux pour se préparer à cela. On va tout donner car ensuite on aura une petite semaine de congé".

Deux luttes primordiales après la pause

Du côté de Tourpes, on a essayé des choses pour briser l’élan adverse. Sébastien Potiez a remplacé Jolan Warmoes à 0-9. Mais rien n’aura été possible pour sauver l’honneur. "C’est très compliqué de jouer un Thieulain pareil, explique Cyril Depraetere. D’autant qu’on n’a pas fait la meilleure lutte de notre saison. Mais même si on était tous à 100%, on aurait fait au mieux deux ou trois jeux. Ils étaient clairement intouchables aujourd’hui que ce soit à la frappe ou au tamis. On voyait tout passer au-dessus de nos têtes".

Malgré quelques jeux de 40 à 2, les locaux n’ont pas su prendre un jeu. "On a eu une belle opportunité lors du 2e jeu où c’est 40 à 2. Mais après, c’était vraiment compliqué… À part si on livrait une balle parfaite ou qui faisait un rebond près d’une ligne, on la voyait passer au-dessus".

Mentalement, ce ne fut pas évident pour les Bleus qui avaient espéré un autre sort pour cette rencontre. "Il y avait beaucoup de monde pour ce derby. On aurait espéré offrir une lutte un peu plus serrée mais c’est comme cela".

Dans tous les cas, ce n’est pas lors d’une telle opposition que les troupes du président Dumoulin devaient à tout prix prendre des points. Même s’ils ont appris la mauvaise nouvelle venue d’Ogy: la victoire à trois points de Wieze. Tout se resserre donc dans le bas de tableau. Tourpes ne compte plus que deux points d’avance sur son concurrent pour les play-off alors que les Flandriens comptent une lutte de moins. "On n’était pas dans l’obligation de prendre un point, même si c’était mieux. On a heureusement fait le plus important en battant Wieze et Mont-Gauthier. Ici, on ne joue plus avant le 13 août. On a alors deux luttes décisives. On va à Ogy et à Galmaarden. Si on négocie bien ces deux déplacements, on pourra être logiquement un peu plus rassuré".