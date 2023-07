N2: La victoire qu’il fallait pour Bassily

Dans la course qui doit le mener au maintien, Bassily-Silly avait un premier virage important à négocier contre Brussegem. La mission a été remplie avec une belle victoire 13-7. "Elle fait du bien, sourit Loïc Paduart. C’était important de les battre à la maison. Déjà là-bas, on aurait mérité la victoire. Mais on avait pas super bien joué et on avait flanché aux moments importants. Ici, on a su livrer une très bonne première mi-temps. La reprise a été un peu plus compliquée. Heureusement, on a su se ressaisir quand il le fallait. On perd le point sur des petites erreurs. Mais on aurait signé à deux mains pour la victoire avant la rencontre". Le succès s’est forgé collectivement. Mais Bertrand Becq est toutefois sorti du lot par sa régularité. "En première armure, Florian Tricart et lui étaient en très grande forme. Bertrand a continué tout au long de la lutte. On livrait contre un vent fort. Mais il n’a quasiment pas eu de déchets au tamis. Je pense qu’il ne livre qu’une balle mauvaise. On a été plus régulier dans le jeu qu’eux".