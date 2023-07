N1: Victoire de prestige pour les Isièrois contre Kerksken, 0 sur 12 pour Ogy...

L’objectif du jour était alors déjà atteint. Et c’est sans pression que les joueurs de la Fraternelle ont pu aborder la seconde armure. "C’est ce qu’on a dit dans le vestiaire. On devait conserver ce matelas de trois jeux tout en prenant le plus de plaisir possible. On a réussi à rester régulier pour conclure à 13-7. On a confirmé la belle forme affichée dimanche dernier. On était juste tombé sur un Thieulain au-dessus de tout. Ici, on a bien mieux géré le tamis. On a réussi à les mettre en difficulté à la frappe alors que de notre côté, on s’est montré assez régulier. On est peut-être tombé sur un Kerksken un peu fatigué après ses rencontres de jeudi et celles à venir samedi et dimanche. Mais ce n’était pas notre souci. On a juste voulu conserver le positif de la dernière lutte et montrer tout de suite les dents. Cela nous a bien réussi ".

Mais quand on voit Isières capable de forger de tels résultats, on se dit qu’il aurait pu avoir sa place dans le Top 4 avec un peu plus de régularité. "C’est parfois ce qu’on se dit dans le vestiaire. On a su battre Baasrode là-bas. On contraint Kerksken à la défaite chez nous. Mais par contre, on n’a pas été capable d’en faire de même contre des équipes comme Tourpes et Ogy. C’est dommage. On aurait pu être plus à l’aise plus vite. Mais on ne peut pas refaire le passé. Ici, on va profiter de 10 jours de congé avant de reprendre au tournoi de Wieze. On aura ensuite une lutte importante contre Acoz. Si on gagne là-bas, on sera pleinement rassuré".

La seule petite ombre au tableau, ce fut la sortie de Donatien Delbecq en fin de lutte. Mais son coéquipier se montrait plutôt rassurant. "Il a ressenti une pique dans le talon. Cela l’embêtait pour servir. Comme l’objectif était acquis avec le point, on n’a pris aucun risque avec lui. Puis, c’est pour cela que Jimmy Birlouet est là. C’est un sixième homme très fiable. Il est là pour cela".

0/12 pour Ogy…

Ogy jouait également à la maison. On se disait dans notre présentation que la venue de Wieze était une possibilité de prendre un ascendant moral sur un adversaire que les Lessinois retrouveront peut-être en play-down. Mais en cette fin de phase classique, ils semblent totalement à côté de leurs pompes. Ils enchaînent une quatrième défaite sans point (1-13)… Prenons au moins le positif, les joueurs d’Ogy n’auront pas utilisé trop d’énergie avant leur phase finale au Tilburck.