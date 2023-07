N1: Ogy peut prendre un ascendant moral

En perdant trois fois de suite sans prendre d’unité (NDLR: contre Kerksken, Acoz et Maubeuge), Ogy a perdu quasiment tout espoir de décrocher une place au sein des play-off. Mathématiquement, rien n’est fait. Mais à cinq luttes de la fin, il paraît peur probable de remonter huit unités sur Acoz alors qu’il n’en reste que quinze à récolter pour eux (NDLR: trois de plus pour les Gerpinnois). La fin de phase classique doit donc permettre aux coéquipiers de Mathias Goossens de retrouver la confiance avant d’aborder la deuxième partie de la saison. En ce sens, la jolie qualification pour la phase finale du Tilburck, face à Maubeuge (déforcé) et Tourpes, va servir.