Avec Kerksken, Tanguy Willaert va retrouver Isières: "Pour ces matchs que l'on joue"

Car le Cellois le sait mieux que quiconque, rien n’est facile chez les Athois. "C’est un terrain particulier. Quand j’y jouais, les gros n’aimaient jamais venir. Il y a aussi ce public qui sait mettre l’ambiance et vous charrier sans jamais dépasser les limites. On sait que notre adversaire va se donner à 100%. Mais on est prêt. C’est pour ce genre de rencontres que l’on joue à la balle pelote".

Il a mis toutes les chances de son côté

Car Kerksken ne veut certainement pas abandonner la belle lutte qui l’oppose à Thieulain pour la première place. "On sait que le Wolfpack vient de prendre trois points à Isières. On m’a dit qu’on ressentait beaucoup de faim chez eux car ils n’avaient pas joué la veille. Mais cela n’ajoute pas une pression supplémentaire. On va avant tout viser les treize jeux. Et si on peut décrocher trois unités, c’est un bonus sur lequel on ne crachera pas. Mais on sait que ce sera difficile car on aura joué la veille au Tilburck et qu’un week-end chargé nous attend avec la phase finale de Braine, si l’on passe, et la Grand-Place de Bruxelles le lendemain".

Mais si Tanguy Willaert a accepté de rejoindre les Michiels Boys, c’est justement pour vivre ce type de week-ends. "C’est un rêve qui s’est réalisé pour moi. Je pense que tout pelotari qui se doit espère un jour être dans un tel club. Quand j’étais plus petit, j’allais voir les Sam Brassart et autre Benja Dochier ou Monnier. Aujourd’hui, je preste à côté de ses stars. J’apprends beaucoup d’elles. Je me sens superbement intégré dans le groupe. De l’extérieur, on pourrait croire que ces gars ne pensent qu’à la victoire et ne font preuve d’aucun état d’âme. Mais c’est tout l’inverse. Il garde bien sûr cette soif de victoire. Mais ils ont aussi cette envie de transmettre leurs connaissances. C’est ce qui me marque le plus chez eux".

Et pour l’instant, tout se passe bien chez le cordier qui vient de décrocher la Coupe de Belgique. "C’est pour cela que j’ai signé ici. Et j’espère qu’on pourra rajouter d’autres trophées d’ici la fin de saison. C’est en tout cas l’objectif quand on rejoint un tel cercle. On veut tout gagner. Le gain de la Coupe nous donne énormément de confiance".

De la confiance, Tanguy en a justement pris au fur et à mesure des rencontres. Il faut dire qu’il avait mis toutes les chances de son côté pour réussir au mieux sa nouvelle aventure. " J’ai effectué une grosse préparation. J’ai perdu plus ou moins treize kilos par rapport à la saison dernière. Je le ressens notamment à la livrée. Puis, je ne ressens plus les petites blessures qui m’ont freiné la saison dernière. Je voulais le faire par respect pour l’équipe que je rejoins. Quand j’avais été en Champions League, Sam Brassart et Benjamin Dochier m’avaient souvent rappelé qu’à Kerksken, on ne pouvait pas choisir ses luttes. On devait toujours être au top. Après quelques semaines d’adaptation, je pense répondre à cela.

Mais je voulais aussi le faire pour moi et pour prouver à tout le monde que je méritais ce transfert. Car certains doutaient de moi", conclut celui qui prolongera l’aventure en 2024.