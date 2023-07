Tourpes réalise une joyeuse entrée au Challenge des jeunes (+ classements)

Après une première édition organisée à Ath, le comité du challenge TouChaBli était heureux de pouvoir accueillir les coureurs dans la salle des fêtes flambant neuve de Tourpes. Et ce avec l’aide de bon nombre de bénévoles déjà présents l’année dernière et toujours fidèles aux postes. Et sans oublier l’aide et les conseils précieux du comité du challenge des jeunes présents sur toutes les courses.

Au niveau des résultats, c’est Kevin Flamme, un habitué des podiums sur ce type d’épreuve, qui remporte la course du Mini-challenge devant Thomas Fontaine et Baptiste Kestelyn. Chez les dames, c’est Virginie Dujardin qui remporte l’épreuve devant la jeune Louise Baudart et Catherine Dujardin.

Sur le Challenge des jeunes, nous notons les victoires de Solena Flamme, Dorian Cheval, Arielle Leroy et Tim Pruys chez les minimes. De Xaéline Gibart, Mathias Baudart, Elise Leulier et Arthur Bergeret chez les pupilles. D’Odile Delem, Raphael Joseph, Julia Magro et Bastien Gilleron chez les benjamins. De Luna gufroy-Cossart, Noah Mestag, Olivia Delem et Raphael Hellin chez les poussins. De Annaelle Gobert, Paulin Plateau, Jeanne Auvertin et Robin Ladriere chez les lutins. Et finalement de Flavie Wibou et de Louis Hourez chez les schtroumpfs.

La prochaine épreuve du Challenge des jeunes fera étapes à Blandain en ce vendredi 21 juillet. Nous vous y attendons nombreux dès 16h pour le Challenge des jeunes et à 17 h 30 pour le départ de la course adultes.