Toujours plus d’étoiles en jeu au RTC Ath

Le vainqueur chez les Messieurs empochera ainsi 2004 points, hors bonus, pour 1670 au lauréat d’un "trois étoiles". "Pour simplifier, on pourrait comparer les"cinq étoiles", la plus haute catégorie, aux Grands Chelems. Et notre"quatre étoiles"à un Masters 1 000. Soit des tournois que les pros ne rateraient pour rien au monde. C’est pareil au niveau national, raison pour laquelle nous accueillons cette semaine la crème du tennis belge non-professionnel."

45 membres du top 100 belge !

Car il convient bien de parler de crème quand on analyse les tableaux athois. "Chez les Messieurs, j’ai compté 24 membres du top 100 !", reprend Jonathan Decroie. Et 21 chez les dames. "Pour un total de 77 inscrits côté masculin et 48 côté féminin. Soit 123 matches de haut niveau garantis sur la semaine, qui se clôturera dimanche. La finale dames est programmée à 14 h, et celle des messieurs à 16 h."

Évidemment, du côté de l’organisation, on court dans tous les sens depuis jeudi dernier. "Ce sont surtout les premiers jours qui sont compliqués car il faut avancer dans les tableaux. Mais nous avons eu la chance de passer entre les gouttes et pour l’instant, tout se déroule à merveille," sourit le "JA" athois.

Heureusement car les Messieurs 1 et Dames 1 ne sont pas les seuls à se produire en contrebas de la route de Flobecq. Le RTC organise en même temps les catégories habituelles du Critérium de simples. "Pour un total de 357 inscrits, auxquels nous pourrions ajouter 67 jeunes qui étaient en lice la semaine dernière. Tout le monde me semble ravi de jouer en même temps que les 125 participants des catégories-reines. Il faut dire qu’en sortant de son match, ça fait de belles rencontres à regarder en buvant le verre de l’amitié avec son adversaire."

De Witte, Maquet et Basile sont de la partie

Parmi les compétitrices et compétiteurs encore en lice, on retrouve quelques visages bien connus dans la région, principalement chez les Dames. Multiple lauréate du tournoi lorsqu’il n’affichait qu’une étoile, la Cominoise Emeline De Witte est tête de série N°6. "J’espère aller loin car j’adore l’atmosphère de ce tournoi, mais le tableau est super fort. Pour mon entrée en lice, ce jeudi, je vais directement affronter une B-15/4, qui est ma partenaire d’interclubs au Bercuit. Ce sera dur. Mais comme d’habitude, et particulièrement quand je joue à Ath, je ne vais rien lâcher." Avant peut-être de défier Margaux Maquet, la régionale de l’étape, dès les quarts de finale…

Chez les hommes, on retrouvera notamment Benjamin D’Hoe et Maxime Lapraille, qui s’étaient affrontés en finale à Vaulx le mois dernier, mais aussi et peut-être surtout Alessio Basile, récent vainqueur du tournoi "quatre étoiles" du TUM. Voilà qui promet du spectacle. Et en plus, l’entrée est gratuite.