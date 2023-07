N1: Le derby leuzois revient à Tourpes après quinze ans: "Une fête du sport"

Les cartes en main mais…

Ce succès va permettre aux Bleus d’aborder la suite de la saison avec moins de pression. Mais ne comptez pas sur l’expérimenté Guillaume pour dire que le maintien est acquis. "On prend cinq unités d’avance sur Wieze mais on compte une lutte de plus. On est satisfait de l’actuel travail. On a les cartes en main. Mais on ne doit certainement commencer à lever notre casquette trop haut. On se doit de bien aborder les prochaines échéances tout en continuant à bien travailler durant la semaine".

Réduire la bonne passe actuelle des Leuzois au retour de Guillaume Dumoulin serait un raccourci trop simple et quasiment une injure au talent des joueurs qui l’accompagnent dans cette aventure. Mais le champion de Belgique a quand même un rôle important à jouer. De par son jeu bien sûr. Mais aussi grâce à son expérience. " Les équipes qui nous font face sont souvent plus fortes que la nôtre sur papier. On ne peut donc pas se permettre d’être moins présent dans l’animation. On doit toujours être au maximum de notre concentration car c’est sur des petits détails que l’on peut faire la différence. C’est cela que je veux transmettre au groupe et surtout à nos jeunes. Les manques que l’on a par rapport aux autres, on doit aller les puiser ailleurs. J’investis beaucoup d’énergie dans cet aspect. Contre Mont-Gauthier, on a eu quelques disputes. Mais nos caractères font notre force. On a besoin de cette animation pour se réveiller.

J’ai le bagage pour amener cela par l’équipe. Je me base beaucoup sur ce que j’ai appris aux côtés de Geert Vanderveleden. Il dit toujours que chaque joueur possède une couleur et qu’il faut l’aborder par rapport à cela. C’est à moi de trouver le bon moyen de motiver mon coéquipier".

Si le Tourpier cite le nom du mentor Thieulinois, ce n’est pas un hasard. Il le côtoie depuis de nombreuses années et il a passé de belles années au Wolfpack, le futur adversaire. "Je connais très bien cette équipe et ils me connaissent par cœur aussi. Nos objectifs sont totalement différents cette saison. Eux visent le titre, nous le maintien. Dans ce contexte sportif, je vois avant tout cette lutte comme une belle fête du sport. On a une occasion rêvée et unique d’accueillir la plus grosse cylindrée actuelle de la N1. Et cerise sur le gâteau, cinq kilomètres séparent les terrains de deux équipes qui s’entendent très bien. Tout est réuni pour avoir un beau spectacle et on espère que beaucoup de monde viendra le voir. De notre côté, on visera avant tous les six jeux. La victoire contre Mont-Gauthier nous permet d’avoir moins de pression sur les épaules. On devra essayer de profiter de chaque petite opportunité qu’ils vont nous offrir".