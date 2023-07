Leuze repasse la barre des 100 inscrits

Ce ne fut pas la seule du club leuzois à se mettre en valeur à domicile. On pointe notamment une finale 100% leuzoise en M35 5. Mathieu Mitevoy y a battu Anthony Fazzino. Sylvain Delcourte a gagné en M 35 6 et Nathan Rémy chez les M3. "On a aussi eu quelques licenciés qui ont été en demi ou en finale. Ils ont tous livré de très belles rencontres. Mais ce qui est surtout plaisant, c’est que de nombreux jeunes de notre école de formation ont participé et se sont bien accrochés".

Les jeunes s’impliquent dans la vie du club

Ce n’est pas vraiment un hasard. Car les jeunes pépites de la cité bonnetière avaient déjà brillé lors des interclubs. "On a trois équipes qui sont allées jusqu’en demi-finales. Les U11, U15 et U17. Là, on a manqué un peu de chance entre les blessures ou les absences. Je suis certain que l’on pouvait faire un peu mieux, poursuit le juge-arbitre qui a aussi été loin avec son équipe. C’est de bon augure pour la suite. On compte plus ou moins 90 inscrits dans notre école de jeunes".

Et les gamins ne sont pas là que pour tâter la petite balle jaune. Ils prennent aussi des responsabilités dans la vie de la structure. "Nous ne sommes que des bénévoles ici. Certains sont donc venus donner un coup de main pour faire tourner la buvette. On a eu quelques très belles soirées. Ce fut notamment le cas quand les participants aux plus beaux plateaux étaient sur le terrain. Les gens restaient parce que les rencontres étaient de très bonnes qualités. L’ambiance était présente. C’est la preuve que notre club vit bien avec ses moyens".

Finalement, le seul petit bémol sera venu de la météo du week-end. Mais cela n’a pas eu trop de conséquences. "On a eu de la chance toute la semaine avec un temps sec. Par contre, cela a été bien plus compliqué à gérer ce week-end. Les rafales de vent rendaient les conditions de jeu plus difficiles. Mais les joueurs se sont montrés patients et compréhensifs. Il n’y a que quelques rencontres qui ont été jouées en salle car certains ne pouvaient pas attendre pour monter sur le court", conclut Sylvain Rémy.