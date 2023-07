D3A ACFF: Reparti à zéro, Belœil comptera avant tout sur un collectif (+ les amicaux)

C’était un Jérémy Descarpentries tout sourire qui préparait ce 17 juillet, aux alentours de 19 h, sa première séance d’entraînement de la saison 2023-2024. L’entraîneur français, passé notamment par la Montkainoise et dernièrement par le RFC Tournai sait qu’un gros travail l’attend aux côtés de son staff composé de Steven Dangremont (T2), Barry Amadou (T3) et Romain Lombardo (entraîneur des gardiens). Mais il est bien déterminé à assurer l’essentiel de sa mission: "Le but premier sera bien évidemment de décrocher le maintien assez rapidement dans cette D3 ACFF qui sera très relevée. Nous avons toutefois veillé à bâtir un groupe de compétiteurs prêts à se battre pour aller chercher le moindre point et bien entendu qu’en fonction du déroulement de la saison, il n’est pas impossible de revoir nos plans à la hausse", commence le nouveau coach beloeillois.