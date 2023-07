Après sa montée en D2, Tournai veut se mettre à l’abri rapidement

Dans une saison rendue historique pour le football belge avec la future création de la Nationale 1 francophone, il y aura peut-être un coup à jouer. Mais très logiquement, on n’y pense pas trop pour l’instant. "On sait que certains cadors de la série vont viser la montée à tout prix. Nous, on ne se met aucune pression. On va prendre les matchs les uns après les autres. On va se concentrer avant tout sur nos prestations. Si on commence à nous comparer aux autres, on peut vite tomber dans le piège. Comme je l’ai dit, on veut juste rester à l’étage que l’on a atteint. Dès que ce sera fait, on pourra prendre du plaisir et ensuite aller chercher quelques primes".

"Les automatismes sont déjà revenus"

Pour lancer au mieux leur championnat, les Sangs et Or ont repris le chemin des entraînements ce lundi. Absent jusqu’à la fin juillet, Luigi Nasca a laissé le soin à son staff (NDLR: Bastien Letellier et Grégory Voiturier) de se charger de l’importante préparation. Pour cette première rencontre de juillet, l’ambiance était au travail mais aussi aux sourires. "La trêve a duré exactement le temps qu’il fallait. On avait déjà eu une petite semaine d’entraînements pour préparer le match amical contre le Sporting Charleroi. On a ensuite recoupé pour quinze jours (avec un programme individuel). C’était parfait pour se reposer mais aussi bien se préparer. C’était le timing idéal. Le premier entraînement s’est très bien déroulé. On a su créer des liens avec les nouveaux lors de la première semaine. C’est revenu automatiquement sur le terrain. On voit aussi des automatismes sur le terrain. Tout est réuni pour que l’on passe une belle saison".