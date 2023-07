Pierre Denays a dépoussiéré de vieux records, Sandrine Hennart meilleure européenne

La déception de l’abandon après 30 km au marathon de Rotterdam semble passée pour Pierre Denays. " J’ai pris un peu de repos parce qu’elle a été intense , reconnaît le coureur à pied. Je sortais de ma meilleure préparation car j’ai eu la chance d’accompagner Bashir Abdi, Abdi Nageeye, Andy Butchart et Mo Farah en tant que soigneur en stage d’altitude en Éthiopie. J’ai vécu ma plus belle aventure humaine et sportive. J’avais pu augmenter le volume et l’intensité de mes entraînements à 2 700 m d’altitude. Tous ses signes positifs ont malheureusement rendu la déception encore plus grande ".