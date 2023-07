N3A: Face à Ollignies, Blicquy a galavaudé la belle victoire acquise à Montroeul

Pour un bien, il aurait fallu faire fructifier ce succès avec un deuxième. Surtout dans un derby de bas de tableau contre le voisin d’Ollignies. Et c’était plutôt bien parti pour les joueurs du Saint-Lambert qui menaient 7-5 à l’armure. Mais cela s’est étiolé au retour des vestiaires. "C’est triste et frustrant. Je ne veux pas retirer les mérites de notre adversaire. Mais c’est surtout de notre faute que l’on perd. On a offert la rencontre sur un plateau… En deuxième mi-temps, cela a été un festival de cadeaux. On livre quatre fois dehors, on tape une balle mauvaise à 40 à 2… Ce sont chaque fois de bêtes quinze perdus".

Arracher au moins le barrage

Mais ce qui fait râler le plus le petit milieu, c’est la nouvelle occasion loupée par les Verts. "Au lieu de prendre de l’avance sur notre adversaire du jour, on le voit revenir à notre niveau. On loupe encore une opportunité de se donner un peu d’air et donc de jouer un peu plus relâché. Aujourd’hui, on devait juste tenir la balle dans le jeu. On n’y arrive pas. C’est navrant… On ne saisit pas les opportunités qui se présentent à nous. Et pourtant, Ollignies n’était pas au complet (NDLR: il manquait Joachim Cuvelier)".

Au classement, Blicquy point actuellement à la septième position. La première qui permet le maintien. Mais il compte deux luttes de plus que la lanterne rouge, Vaudignies qui a pris un bon point contre Herdersem. "On se doit d’y croire jusqu’au bout. Mais on sait que ce sera compliqué. J’espère que l’on n’aura pas trop galvaudé au long de cette saison. On a souvent loupé le petit bonus qui pouvait nous faire du bien. Notre lutte contre Vaudignies, là-bas, sera certainement décisive. D’autant que l’on a un calendrier compliqué avec des affrontements contre Celles et Wieze".