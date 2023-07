À Misano, Baptiste Moulin n’a pas vécu le week-end espéré

Cela avait débuté assez difficilement le samedi. Comme ce fut le cas en championnat d’Italie, la Lamborghini du team VSR était amoindrie par une mauvaise "balance of performance". Notre régional et Marcus Paverud ne pouvaient donc pas utiliser les pleines capacités du véhicule. Baptiste terminait les qualifications à la 38e place. "Le mieux que l’on pouvait faire dans ces conditions ;" La course se passait mieux. Le duo remontait 11 places au général et terminait 5e de la Silver Cup. De quoi décrocher quelques points bien nécessaires dans la course au podium final.

Le lendemain, Marcus Paverud partait de la 11e ligne sur la grille de départ. Il parvenait à conserver une jolie 6e place. La course était alors perturbée par un drapeau jaune mettant tout le monde à l’arrêt. Cela ralentissait la possibilité de changement entre les pilotes. Et malheureusement, un souci dans la ligne des stands empêchait notre régional de reprendre rapidement place sur la piste. Il glissait alors à la huitième position en Silver Cup. Grâce à sa conduite, Baptiste parvenait à dépasser un concurrent. Mais à quelques minutes de la fin de la course, il était accroché par une Porsche. Cela le contraignait à l’abandon. Quand rien ne va, rien ne va…

Notons que la course a été remportée par le multiple champion du monde de moto GP, Valentino Rossi.

De son côté, Baptiste Moulin va pouvoir se vider la tête tout au long du mois d’août. Il reprendra le volant le premier week-end de septembre du côté d’Hockenheim (Allemagne).