25H de Spa: la stratégie du team Why Not? a compensé le manque de puissance

Par contre, dès le départ, on a connu un souci avec notre moteur. On n’avait pas de rythme à cause d’un manque de puissance. S’arrêter aurait été un trop gros risque. On a donc continué comme cela. Mais c’était frustrant car on ne pouvait pas suivre les meilleurs".

Un apéro au centre du Raidillon

À chaque tour, le bolide couleur sable perdait deux à trois secondes par rapport aux leaders. Heureusement, le gros travail des responsables de course, Éric et Michaël Vandormael, a permis d’atténuer le recul au général. "Ils ont effectué un travail admirable. Ils ont parfaitement enchaîné les changements de pilote. Ils ont aussi superbement géré la consommation d’essence. On ne peut pas faire des pleins de plus de 42 litres. Mais ils ont su trouver les bonnes vitesses pour nous faire consommer moins. On a donc dû rentrer moins souvent que les autres. Cela a permis de compenser en partie notre perte de puissance".

Alors qu’un Top 15 était envisagé, l’écurie ne prend que la 26e place. "C’est une déception car on avait aligné un équipage très fort. On avait notamment intégré un très bon pilote comme John Dewilde. Par contre, on est super-heureux des performances de la voiture 40 (NDLR: qui termine 83e). Elle était la seule dans la catégorie ‘vintage’ (EVO 1) mais tous les pilotes ont accepté d’aller au combat contre des EVO 3. On avait pourtant deux novices. Diego Delespeaux et Alexis Cauchies n’avaient jamais pris le départ d’une course de telle envergure. Chapeau à eux".

Voilà de quoi atténuer la déception au sein de l’écurie. Et ce qui aide aussi, c’est l’ambiance tout au long du week-end. "Les 25H, c’est toujours un rendez-vous important car on peut avoir les proches, les amis, les sponsors et autres auprès de nous. On a pu organiser un apéro au milieu du Raidillon par exemple. On a organisé cela à la Tournaisienne. C’était top !"

Place désormais à quelques semaines de repos. Le prochain rendez-vous est fixé les 16 et 17 septembre sur le circuit de l’Anneau du Rhin.