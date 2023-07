Tourpes se rapproche un peu plus du maintien

Comme contre les Flandriens, Les hommes du président Dumoulin ont eu le bon goût de prendre un excellent départ. C’était rapidement 3-0. Mais les Namurois ne voulaient pas se laisser faire. Ils revenaient à 3-3. Mais la frappe locale se montrait à niveau malgré le vent. (NDLR: Huard a frappé six fois au-dessus, Warmoes cinq fois et Clément et Dumoulin quatre fois). Cela permettait de prendre un avantage de 6-3. Malgré quelques coups de mou, les visités gardaient le plus souvent trois jeux de plus. C’était 8-5, 9-6 et même 11-7.

Mont-Gauhtier mettait alors une pression et recollait à 11-10. Mais, une nouvelle fois, l’esprit d’équipe qui anime les Bleus depuis quelques semaines a su faire la différence dans le moment clé. Ils enchaînaient deux jeux pour arracher un succès qui pourrait être primordial dans la lutte au maintien. Tourpes revient à hauteur d’Isières à la 7e place (NDLR: les deux comptent 19 unités mais la Fraternelle garde la 6e place car elle compte une lutte de moins). Mais surtout, l’ABTL prend cinq points d’avance sur Wieze à cinq luttes du terme. Cela commence vraiment en sentir bon pour eux !

Par contre, pour Ogy, la sentence semble irrévocable comme on le dit dans Koh-Lanta. Pour la deuxième fois de suite, les Lessinois n’ont pu arracher une unité. Autant c’était une déception à la maison contre Acoz, autant ce n’est pas une surprise que ce soit le cas à Maubeuge. Ce n’est pourtant pas faute de tenter des choses chez les visiteurs. Siméon Van Stalle avait par exemple pris une place inhabituelle de foncier. Mais la frappe des Français était bien plus à la hauteur. Les 18 balles frappées outre par le duo D.Cassart – Joos en étaient la meilleure preuve. La fin de saison risque d’être longue pour Ogy qui doit juste préparer au mieux ses play-down.