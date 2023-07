Thieulain tient sa lutte de référence face à un Isières qui n’a pas démérité

À 1-7, les Isièrois n’avaient plus rien à perdre. Ils sont donc sortis des vestiaires pleinement relâchés mais totalement motivés. "On prend deux jeux de suite. Mais après, nos adversaires ont commencé à vraiment se lâcher. C’est une armada quand tout le monde se met en route. (NDLR: on l’a vu à 3-8 quand Thieulain a frappé six balles de suite entre les perches). Ils n’ont plus commis une seule erreur. Tu as parfois l’impression que tu vas rester collé au tamis. C’est quasiment impossible de faire quelque chose quand Thieulain joue de la sorte. Parfois, on a l’impression que l’on prend l’avantage. Mais même avec deux voire trois quinze à notre avantage, le jeu n’est jamais gagné. La moindre approximation se paie cash. Sinon, on perd le jeu. Ils sont présents dans tous les petits coups. C’est cela qui change tout".

Toutefois, les joueurs de la Fraternelle, même s’ils ne sont pas pleinement rassurés encore, ne doivent certainement perdre confiance. Ils ont été au niveau ce dimanche. Mais le Wolfpack est simplement un ou deux crans au-dessus en championnat. Même Kerksken avait subi la même sanction à l’aller. "On n’ira pas jusqu’à dire qu’arracher un point aurait été du bonus. Mais presque… Cela aurait été mieux pour rester dans notre bonne dynamique. Mais on doit garder confiance vu le niveau affiché". Donatien Delbecq allait même un peu plus loin. "En jouant de la sorte contre presque n’importe qui, on aurait gagné".

Idéal avant les grands rendez-vous

Du côté des Canaris, les sourires étaient forcément de sortie après une telle prestation. "On a été un peu plus présent à la frappe, détaille Kévin Vandenabeele. Comme on livrait contre le vent, c’était important de sortir vite du tamis. On a mieux géré cet aspect et cela a fait la différence".

Kerksken ayant laissé une unité contre Baasrode (13-10), Thieulain est quasiment assuré de conserver sa première place jusqu’au choc des titans. Le tout malgré une lutte de plus. "On savait que les Michiels Boys restaient vraiment à nos basques. On s’était donc fixé l’objectif de prendre les trois points aujourd’hui. Même si on savait que ce serait des plus difficiles. On avait besoin d’une lutte repère car on ne tournait pas encore totalement à 100%. Aujourd’hui, tout a été comme on le voulait. Cela nous redonne la main pour cette première place que l’on veut à tout prix garder. Car cela nous donnera l’avantage du terrain si l’on parvient à se hisser en finale des play-off".

La victoire pleine tombe en tout cas au bon moment vu les grosses échéances qui attendent le Wolfpack dans les prochains jours. Lundi, ce sera les qualifications du Tilburck avant un autre derby contre Tourpes vendredi, la phase finale (logiquement) à Braine le samedi et la Grand-Place de Bruxelles. Des efforts qu’il faudra gérer au mieux. "On a fait le plein de confiance pour aborder tous ces rendez-vous importants. Physiquement, je n’ai pas trop de craintes. On s’entraîne deux à trois par semaine depuis janvier pour préparer cela. Le plus important, ce sera de bien récupérer. Mais cela, on se connaît tous assez bien pour se gérer".