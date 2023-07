Lundi, c'est jour de reprise pour Tournai, le Pays Vert et Beloeil

Montant en D2 ACFF aux côtés d’Acren, Tournai reprendra du collier sur l’un des terrains annexes du stade Luc Varenne. Rappelons que le RFCT avait déjà effectué quelques entraînements à la fin juin. Les Sangs et Or avaient affronté le Sporting Charleroi (5-0). Notons que Luigi Nasca sera absent pour cette reprise. Les séances seront données par Bastien Letellier et Gregory Voiturier.