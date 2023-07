N1: Un nouveau bon coup à jouer pour les Tourpiers?

Le hasard du calendrier fait que Tourpes a la chance d’enchaîner trois luttes à la maison alors que l’on rentre tout doucement dans la phase décisive pour le maintien. Dans cette optique, les Bleus ont réalisé une opération parfaite dimanche dernier en prenant les trois unités contre Wieze (13-4). Dans la foulée, Guillaume Dumoulin se réjouissait de la belle affaire réalisée en renvoyant l’adversaire à trois unités et surtout à la première place qualificative pour les play-down. Mais avec l’expérience qui est la sienne, le petit-milieu rappelait de suite que rien n’était encore fait. "On doit maintenant continuer le travail. Il y a encore de belles luttes qui s’annoncent et de nouvelles occasions de prendre des points." Cela débutera avec la réception de Mont-Gauthier, l’actuel 5e. Pour bonifier le dernier succès, il faudra prendre au moins un point. Mais à la maison, et vu la forme et la confiance actuelles, la victoire est loin d’être un mythe. Si elle devient réalité, le coup pourrait même être double par rapport aux concurrents. Dans tous les cas, l’un perdra des points, car on a le droit à une lutte entre Acoz et Galmaarden. Wieze est, lui, au repos et il pourrait encore voir l’écart grandir. Les troupes du président Dumoulin ont donc tout à gagner dimanche !