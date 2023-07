Le week-end à ne pas louper à Blicquy

Descendant de N2 après une saison très compliquée, Blicquy vit une nouvelle saison difficile à l’étage inférieur. Les Leuzois partagent effectivement la dernière place avec Vaudignies. Les deux possèdent dix points mais les premiers nommés comptent plus de victoires (mais un match de plus). Pour assurer le maintien, les Verts n’ont pas le choix. Ils se doivent d’aller chercher des points. Peu importe l’adversaire en face. La tâche ne sera pas aisée samedi car c’est un déplacement à Montrœul qui attend Corentin Szlapa et ses coéquipiers. Mais le duel le plus important aura lieu dimanche contre Ollignies. Dans ce derby de la peur, la victoire sera obligatoire pour les deux. Cette lutte pourra en tout cas permettre à l’un de nos régionaux de prendre une belle option. D’autant que Vaudignies affrontera l’un des ténors de la série, Herdersem, au même moment.