Isières dans la peau de l’outsider en Coupe de Belgique et contre Thieulain

C’est donc contre Maubeuge, en ouverture à 15 h, que les Athois tenteront d’atteindre la finale pour la troisième fois après la victoire en 2020 et la présence dans la lutte décisive l’année suivante. "Ce ne sera pas évident contre l’équipe en forme du moment. Surtout sur les luttes en sept jeux. Mais on n’a rien à perdre. On va prendre le maximum de plaisir et donner notre va-tout. On verra déjà les conditions climatiques. Dans ces matchs courts, le plus important sera de prendre un bon départ. C’est souvent du 50-50. On le voit avec Thieulain qui surdomine le championnat mais n’y arrive pas dans les tournois". Le foncier veut en tout cas croire à une nouvelle Coupe pour les Jaunes. "Isières, c’est un peu le village gaulois qui résiste à l’envahisseur. On sait que rien n’est irréalisable quand on joue ici. On sera porté par de nombreux supporters. On va tout faire pour les rendre fiers. On débutera la lutte avec le couteau entre les dents. Moi, je suis ultra-motivé parce que c’est l’un des seuls trophées qui manque à mon palmarès".

À 100% concentré sur Isières

Le lendemain, c’est un derby qui attend les hommes de Claude Leleux. Ce sera face à Thieulain. Un club dont Donatien Delbecq portait encore le maillot il y a quelques mois à peine. "Il reste un peu d’amertume par rapport à la façon dont cela s’est fini avec le Wolfpack. Mais c’est désormais du passé pour moi. Je me concentre à 100% sur mon nouveau club. On sait que c’est très compliqué face aux Canaris. En treize jeux, ils sont tout simplement imbattables pour l’instant (NDLR: 14 succès en autant de rencontres pour eux). On aura déjà joué jeudi et samedi. Il faudra gérer la fatigue. Mais un derby, c’est toujours agréable. C’est une lutte qu’il faut toujours jouer à fond face à un beau public logiquement. On va surtout viser le point. Mais si on a l’occasion d’en prendre un de plus, on ne se privera pas ! "

Il y a encore quelques semaines, on aurait donné peu de chance à la Fraternelle. Mais elle est montée en puissance au fil des luttes. Les récentes victoires contre Galmaarden et Baasrode le prouvent. "Il ne faut pas oublier que l’on est une toute nouvelle équipe. Nicolas Dulieu, par exemple, n’avait jamais joué en Nationale 1. Moi je devais relever un challenge en prenant le fond. Physiquement, cela a été compliqué au départ. J’ai dû passer plusieurs fois chez le kiné. Mais je retrouve mes automatismes car c’est quelque chose que j’avais déjà fait dans le passé. j’avais ensuite accepté de descendre dans le jeu lors des arrivées de Tanguy Metayer et de Guillaume Dumoulin. Ce fut une bonne décision parce que j’ai remporté deux titres avec Thieulain. Ici, je sens que le bras commence à bien tourner. C’est le cas aussi de mes coéquipiers. On a tous connu des hauts et des bas. Mais ici, on commence vraiment à prendre nos marques. On possède désormais cinq points de plus que Wieze. Rien n’est encore fait mais on est bien parti pour aller chercher le maintien. Ce n’était pas une chose si aisée dans une saison où il y avait quand même trois descendants sur onze !"

Le même six l’an prochain

Pour expliquer la meilleure passe des Isiéreois, on peut se référer aux frappeurs qui se sentent de mieux en mieux. "Vu les gants que l’on a maintenant, c’est à la frappe que se fait la différence. Plus au tamis. On commence à trouver nos automatismes. Avec Jonas Scarcez, que je connaissais forcément mais comme coéquipier, on a une superbe entente. Il a une top mentalité. Il donne tout pour le groupe. S’il faut que l’on échange nos places pour le bien de l’équipe, il accepte sans souci. Puis, il sait tout faire: livrer, frapper, effectuer des contre-rechas. C’est bien que le club lui donne plus de responsabilités avec le brassard. Il a tout pour être un excellent joueur. Il est en train de la saisir pleinement".

Le maintien étant quasiment acquis, Isières peut profiter de la fin de saison pour continuer sa progression. "Sauf grosse surprise ou blessure, on aura exactement le même six la saison prochaine (Dulieu, Aubert, Cuvelier, Scarcez, Delbecq et Birlouet). On veut garder cette stabilité car on voit que l’on se met bien dedans. On se bat avec nos armes et cela commence à bien nous réussir. On va essayer d’en profiter au maximum jusqu’en fin de saison. Aussi bien en championnat que dans les tournois où on espère toujours créer l’une ou l’autre surprise".