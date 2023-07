D2 ACFF: La Real vise une bonne colonne de gauche (+ le programme des amicaux)

Le travail a déjà bien commencé. Le club a déjà attiré plusieurs profils intéressants. "On a des places où il faut des certitudes. Pour remplacer Jérémy Obin (arrêt), on a attiré Tanguy Fernandes qui a été pro en N2 et a toujours au moins joué en N3. Il a 30 ans et beaucoup d’expérience. On ne prend aucun risque car on le connaît bien. La réflexion est la même avec Ali Sonko qui a un joli parcours aussi. Quand on possède de telles valeurs sûres, on peut alors se permettre d’attirer 7 ou 8 profils différents. Il y en a toujours l’un ou l’autre qui explose. Je pense, par exemple, à Bastien Yondjouen qui est devenu l’un des meilleurs défenseurs de la série la saison dernière."

Des valeurs sûres et des jeunes à haut potentiel

Plusieurs jeunes à gros potentiels ont donc été signés. Parmi eux, Santiago Solorzano pourrait être une belle surprise. "C’est un milieu relayeur colombien qui a joué en D2 argentine. Il est arrivé en France il y a un an et demi. On aurait déjà pu le faire l’an passé, mais il fallait d’abord régulariser sa situation. Il a un très bon niveau. Mathéo Bovy, un jeune gardien, nous vient de Rebecq. On a Glenn Makoun qui peut jouer des deux côtés. Thibaut Mathieu vient de la D2 d’Erpe-Mere. C’est un buteur ou milieu offensif. On cherche encore un pur gaucher pour jouer comme latéral et un milieu défensif solide. On va aussi cibler un autre profil offensif. Car on a vu l’an passé qu’on ne pouvait pas compter que sur un profil. L’an passé, quand Sekou Koné a tourné moins bien, on l’a ressenti dans les résultats."

En 2022-2023, la Real avait manqué de constance. C’est un élément qu’il faudra effacer. "On était deuxième à l’issue de la première tranche avant de connaître un gros passage à vide. On doit éviter cela. D’autant plus que le groupe en place était capable de faire beaucoup mieux. À mon sens, l’effectif de cette année sera au moins aussi performant. On doit donc se montrer ambitieux. Je ne dis pas que l’on va être un candidat au titre du jour au lendemain. Mais on se doit de viser la colonne de gauche tout en sachant que la concurrence sera très rude. Quand je vois les transferts effectués un peu partout, je me dis que certains ont peut-être gagné au Lotto. En tout cas, ils ont des revenus que l’on n’a pas", sourit le manager.

Ce n’est pas un hasard, car le football belge est à un tournant de son histoire avec la confirmation de la création d’une N1 francophone et d’une autre pour le sud du pays. La Real pourrait-elle prendre le virage ? "Pour un club comme le nôtre, c’est compliqué d’aller plus haut que le niveau qu’on connaît actuellement. Mais la question à se poser reste de voir si la N1 francophone, comme elle se profile, est un niveau plus élevé que la D2 actuelle, philosophe Denis Dehaene avec toute la malice qu’on lui connaît. Car on risque bien de retrouver énormément de nos actuels concurrents à l’étage supérieur. Est-ce que la montée est une ambition ? Pas nécessairement. Mais c’est peut-être une opportunité à saisir. Elle ne se présentera certainement plus sous cette forme. Mais il y aura beaucoup de candidats. Je pense à Mons, La Louvière, Rochefort ou encore Tubize pour ne citer qu’eux." Avec la concurrence annoncée, on va au-devant de nouveaux très jolis duels pour les Camomilles.