Logan Vanhuys va donner le meilleur aux Mondiaux tout en pensant aux JO

Pour se préparer au mieux pour ce grand rendez-vous, le Hurlu est parti en stage du côté de Ténérife. "J’ai eu de très bons entraînements. Les sensations sont bonnes. J’ai vraiment fait le job, de mon côté, pour que tout se passe pour le mieux lors de cette compétition".

Par contre, son arrivée dans le pays du soleil levant ne s’est pas effectuée dans les meilleures conditions. Après près de 24 heures de voyage, il est arrivé mardi à Fukuoka. "Idéalement, on dit qu’il faut arriver plusieurs jours à l’avance pour s’habituer au décalage horaire. On préconise la règle d’un jour par heure de décalage. Comme je nage dimanche, j’aurai dû arriver celui d’avant. Là, cela ne s’est fait que mardi… Je ne comprends pas trop à quoi la Fédération a joué. Les autres nageurs en bassin sont arrivés quasiment en même temps que moi alors qu’ils ne débutent que dans dix jours… C’est loin d’être idéal. Mais je ne veux pas me servir de cela comme excuse. Je sais que de mon côté, le job a été bien fait".

Une eau plutôt particulière

D’ici le grand départ, le compétiteur va devoir gérer au mieux les derniers jours. Le tout est une question d’équilibre. "C’est obligatoire de continuer à nager pour conserver le rythme et pour prendre mes repères sur le site de la course. J’ai su y aller ce matin (NDLR: lire jeudi matin). L’eau est plutôt chaude mais aussi très trouble. On ne voit rien du tout dans l’eau. C’est particulier. Je dois bien gérer mes sorties aussi car l’objectif est de conserver mon pic de forme pour dimanche. Il faut trouver le bon dosage. Je dois énormément me reposer lors de mes temps libres pour conserver le plus d’énergie possible pour le jour J". Une manœuvre loin d’être facile quand un contrôle antidopage entraîne un réveil surprise à six heures du matin… Mais soit !

Revenu à la maison

Dans cette compétition, réunissant les meilleurs spécialistes du monde, l’enjeu sera grand. Les trois premiers obtiendront leur qualification directe pour les Jeux olympiques. Malgré tout, Logan Vanhuys lancera son effort sans pression. "Au début de chaque course, je me dis que tous les participants ont deux jambes et deux bras comme moi. On a tous une chance quand on se lance. Forcément, la qualification pour les Jeux reste un objectif. Je sais que ce sera très compliqué car tout le monde va la viser. Mais sur une course, tout est possible. Dans tous les cas, je sais que j’aurai une autre chance plus tard (NDLR: au Championnat du monde organisé à Doha en 2024. Là, il y aura 18 places à prendre !). Je pars donc sans réelle pression. Je veux juste donner le maximum de moi-même et voir jusqu’où cela me mène".

On le sent: Logan Vanhuys semble bien mieux dans sa peau depuis qu’il a quitté la France. Comme s’il avait enlevé un poids de ses épaules. "Certaines choses ne me convenaient plus dans le sud de la France. J’ai dans un premier temps décidé de rentrer à Lille. Cela se passait plutôt bien. Mais revenir à Mouscron a semblé une évidence ensuite. Je suis rentré à la maison ! J’habite à quelques minutes de la piscine. Le directeur est très aidant pour les sportifs de haut niveau. Je peux venir nager quand je veux. Il me met toujours un couloir à disposition. Puis, en cité des Hurlus, j’ai retrouvé Horatiu Droc. Il me connaît par cœur. Il sait ce dont j’ai besoin. Je reprends beaucoup de plaisir à l’entraînement. Je travaille bien. C’est comme cela que les résultats suivront".

En aura-t-on une première confirmation dimanche ? On le souhaite pour le nageur mais aussi pour la région !