D2 ACFF : Pas mal de nouveaux et de tests pour la reprise de la Real (les réactions de Houzé et Milone en vidéo)

Fabrice Milone, co-coach, se réjouissait de sentir: "beaucoup d’envie dans les troupes. On avait remis un programme de maintien en forme. Il y a pas mal de tests. On a déjà fait des transferts intéressants. Denis Dehaene y travaille. On sait que l’on aura un noyau compétitif car la méthode fonctionne. On a un début de saison ardu mais qui ne nous fait pas peur. On reprend un peu plus tôt. On va faire un peu de fond mais surtout du ballon pour voir ce que valent les nouveaux". Le premier match amical se jouera contre Néchin. "On jouera aussi quelques D2 et D3 francophones et néerlandophones dont pas mal de nouveaux matchs".

Nous reviendrons plus longuement sur cette reprise dans notre édition de samedi.