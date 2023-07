À Tourpes, l’appétit vient en mangeant !

Comme à son habitude, Tourpes aligne au moins une équipe en série régionale. Et comme d’habitude, ce n’est pas pour y faire de la figuration. Avec neuf victoires en dix luttes disputées, la Promotion des Tourpiers trône d’ailleurs au sommet du classement. "Les premières rencontres étaient pourtant poussives, analyse Francy Maes. Nous avons pas mal chipoté contre des équipes moins fortes, avant de trouver la bonne carburation. Les joueurs sont dans une spirale positive et nous espérons tous que cela durera encore. " Composée presque exclusivement de jeunes éléments, l’équipe fait à présent figure d’épouvantail de la série. Un statut que le secrétaire assume. "Au début de la saison, nous n’avions pas fixé d’objectif précis. Le premier tour a clairement montré que le groupe avait de la qualité et, l’appétit venant en mangeant, c’est fort logiquement que nous ambitionnons la montée. Le groupe progresse et nous sentons qu’il y a encore une marge de progression. Nous leur laissons donc les coudées franches." Composée de deux Cadets et de trois joueurs de 19 ans à peine, l’équipe peut aussi compter sur l’expérience de Fred Ponteville qui, du haut de ses 35 ans, fait figure de vétéran ! "Dupire, Taildeman et Dumoulin sont chez nous depuis qu’ils ont six ans ! Le noyau compte aussi les deux Noah Daubechies et Lecat. Fred est le sixième homme et son rôle est d’encadrer et de conseiller les plus jeunes." Si les choses restent en l’état, Tourpes sera en effet son seul et unique adversaire. "Nous ne sommes pas seuls au monde. La série est très relevée avec, entre autres, Galmaarden et Grimminge, descendants de Ligue. Du côté régional, Isières a joué de malchance au niveau des blessures et je pointe aussi Thieulain. Les"Canaris"sont moins réguliers que nous mais, dans un bon jour, ils peuvent battre tout le monde."