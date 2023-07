Kylie Lambert va privilégier les haies à l’Euro juniors: “J’ai peut-être une médaille dans les jambes”

Malgré tout, la satisfaction était de mise puisque le résultat final est au rendez-vous: un bon chrono et une qualification pour l’Euro juniors à la clé. "J’ai vécu un bon meeting et au final je décroche une qualification à laquelle je ne m’attendais pas vraiment. Ce n’était pas un objectif en allant là-bas et ça a donc été une très bonne surprise pour moi. Un peu moins pour mon coach et mon papa qui savaient que j’étais capable de sortir ce chrono. Ce temps et cette qualification sont le résultat de ma progression", précise l’athlète originaire d’Enghien.

Après une saison 2022 compliquée et un début d’année 2023 marqué par une entorse et des soucis au niveau du tendon d’Achille, la jeune sprinteuse du CABW semble en avoir fini avec les galères. De quoi laisser place à une progression constante. "C’est difficile de juger mes progrès sur 400 mètres ces derniers mois puisque celui de ce week-end était mon premier de la saison. Mais comparé à mes chronos réalisés par le passé, je vois une nette amélioration. Ma progression, j’ai pu réellement la juger sur 400 mètres haies avec notamment une qualification pour Jérusalem sur cette distance".

Kylie Lambert a réalisé les minima tant sur 400 mètres haies que sur 400 mètres. Mais à Jérusalem, elle ne s’alignera que sur la première distance. "Ce week-end, je me suis alignée sur 400 mètres afin que ça me serve de base d’entraînement. Mon coach voulait que j’aie cette distance dans les jambes, que je travaille ma vitesse. Mais à l’Euro juniors, je vais me concentrer uniquement sur les haies. C’est là que je me sens le mieux et puis c’est assez compliqué de gérer les deux distances en l’espace de quatre jours à peine."

"Je suis impatience d’être à l’Euro"

À Jérusalem, Kylie Lambert découvrira pour la première fois l’ambiance d’un grand championnat international. "J’avais raté la qualification pour deux centièmes l’an dernier alors qu’une blessure m’avait empêché d’y participer il y a deux ans. Je suis impatience d’y être."

Une compétition qu’elle aborde avec envie mais sans stress. "Mon plus gros objectif était de me qualifier, je ne vais donc pas me mettre trop de pression. Par contre, j’espère bien aller le plus loin possible. Vivre une finale et pourquoi pas aller chercher une médaille que j’ai peut-être dans les jambes."

L’Euro juniors aura lieu au début du mois d’août avec une première course de haies programmée le mardi 8 août. D’ici là, Kylie Lambert va peaufiner sa préparation. Si elle s’alignera aux championnats de Belgique à la fin du mois de juillet en guise de répétition générale avant de s’envoler pour Jérusalem, l’athlète du CABW compte bien améliorer plusieurs points d’ici là. "Techniquement, je commets encore quelques erreurs sur les haies, notamment dans mon nombre de foulées avant une haie. Cela s’était vérifié lors de ma course de qualification où ma technique et mon schéma de course n’étaient pas très bons. Ma marge de progression est grande, à moi de travailler pour m’améliorer.".