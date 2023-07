25H de Spa: Why Not ? Racing est prêt pour "l’événement de l’année"

Micka sait bien de quoi il parle. L’an passé, la course a failli s’arrêter alors qu’elle venait à peine de commencer. "Après une petite heure de course, la vitre d’un concurrent est venue frapper le bouchon du réservoir d’essence de notre voiture. On a été obligé de l’arrêter pour réparer. On est alors reparti dans le fond du panier, en 117e position. On pensait avoir tout perdu ! Mais sans pression, les pilotes ont effectué une remontée fantastique afin de finir 21e. "

Un équipage de pointe pour viser le Top 15

C’était neuf places de mieux que l’an passé. Et si on pariait pour une 12e place cette saison ? "On signe tout de suite, rigole notre interlocuteur. L’objectif est clairement d’améliorer notre précédent résultat. Si on peut signer un Top 15, ce serait superbe. Si on peut faire mieux, on ne crache pas dessus. Sur une course de 25 heures, tout est possible. L’an passé, par exemple, il y avait eu plusieurs abandons dans la dernière heure. Cela se joue sur quelques détails et on n’a pas le droit à la moindre déconcentration." Pour mettre toutes les chances de son côté, l’écurie tournaisienne n’alignera qu’une voiture de pointe, la 485 (Evo 3). On y retrouvera au volant John De Wilde (pilote Porsche), Steve Clayes, Christof Raes et Nicolas Delencre. "Que des pilotes qui connaissent bien le circuit. Certains se sont déjà mis dedans en pratiquant sur simulateur. Nous, on sort d’une très bonne répétition lors des 8H de Spa (NDLR: Nicolas Delencre et Christoph Raes avaient fini sur le podium). Depuis notre poste de commandement, on va faire le maximum pour prendre les meilleures décisions. Maintenant, il faut aussi espérer que toutes les planètes s’alignent."

Why Not ? Racing s’allie également avec Easy Loc pour aligner la voiture 40 (Evo 1) en catégorie Vintage. L’équipage sera composé Patrice et Vincent Trenchant, Alexis Cauchies, Quentin Laruelle et Diego Delespeaux que l’on connaît bien pour ses récentes participations au Dakar. "Mais ce sera ma première sur circuit", sourit le Rumois.

L’imposante caravane a pris la route de Spa mercredi après-midi. "On doit tout installer directement, car dès ce jeudi, on sera en piste pour les différents essais libres. Il y aura aussi les tests pour notre “rookie”, Diego Delespeaux. Le vendredi, les qualifications seront divisées en deux groupes pour éviter d’avoir 120 voitures sur la piste en même temps. Cela laisse moins de chance de claquer un bon chrono. Mais c’est compréhensible pour des raisons de sécurité. De 18 h 30 à 21 h 30, on aura une nouvelle séance d’essais pour s’habituer notamment au coucher du soleil."

Le grand départ sera donné samedi à 16 h 30. Pour une arrivée le lendemain à 17 h 30. Avec quelle place au final ?