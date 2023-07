L’ambiance d’Antoing fonctionne toujours

À peine le temps de s’en remettre que les premiers coups de raquette étaient donnés en simples. "Une superbe réussite avec 118 inscrits. C’est pas mal du tout pour un petit club comme le nôtre où on propose avant tout du tennis “loisir”. La plupart des inscrits sont des habitués. Le cadre est très sympathique, verdoyant et l’ambiance est toujours familiale. Ce sont nos véritables points forts. On a eu quelques très beaux tableaux avec des qualifications avant la phase finale. On ne possède désormais plus que deux terrains. Donc cela n’a pas toujours été facile de tout caser. Mais on a su jongler correctement pour garder la grosse majorité des rencontres chez nous. Il y en a juste certaines qui ont été déplacées à Froyennes ou à Vaulx à cause de la pluie rencontrée en semaine. Par contre, malgré les orages annoncés, on a pu garder toutes les finales chez nous ! "

Des finales où les locaux ont tenu la dragée haute. "En double, j’ai gagné avec mon cousin, Mathieu Bocquillet. Il a réédité en Messieurs 35 5", détaille Olivier Dechenne qui l’a lui emporté chez les 45 3. Malheureusement, Guillaume Bocquillet n’a pu imiter son frère et son cousin en 35 4. Il s’est incliné en finale contre Benjamin Arsule. Ces résultats viennent en tout cas confirmer la bonne forme des joueurs du Pays Blanc cette saison. "On avait deux équipes en interclubs. En Messieurs quatre joueurs, elle n’a malheureusement pas su sortir de la poule. Par contre, on a réussi à se qualifier en M35-3. C’est une équipe qui joue ensemble depuis quelques années. On a juste ajouté Xavier Lambrechts dans le noyau (NDLR: qui a été jusqu’en quarts de finale en M3 et en demi-finale chez les 35-3). On a une équipe assez homogène. On prend du plaisir. On est très content de sortir de la phase de poule. On va maintenant affronter Rebecq en huitième de finale. On verra ce que cela va donner".

Le doublé pour Lionaise

Au niveau des résultats du tournoi, on peut également pointer le joli doublé de Miguel Lionaise en M3 contre Julien Hennuyez et 35-3 face à Mathieu Quivy. L’ancien footballeur retrouve toutes ses sensations raquette en main. Voilà qui promet. Nathan Defromont a remporté son premier trophée chez les Messieurs 4. Dans un tableau très relevé en Messieurs 2, la victoire est revenue à Théo Liagre. L’affilié au TC Mouscron est venu à bout de Martin Van Hee du Vautour en trois sets: 4-6, 6-3, 5-7.