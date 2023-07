Challenge ACRHO: Déjà le 14e succès de la saison pour Vico à Ellezelles (+nos photos)

De l’avis de nombreux coureurs "c’est un beau parcours !"

On pouvait croire que les "chaudes" conditions en auraient fait reculer plus d’un, ce ne fut pas vraiment le cas. C’était aussi pour certains les premiers départs vers les lieux de vacances…

L’an passé, Victor Vico, en 32.48 (3’29/km), avait subi la domination de Pierre Denays qui avait bouclé la distance en 30.31 (3.15/km). Cette année Victor a tenu la moyenne de 3’24 au kilomètre en couvrant les 9,450 km en 32’10. Il a précédé Jo Van Den Brulle d’1’29’’. Et Glenn Vanobost d’1’33. Simon Lambertz termine quatrième en 33.43 précédant le local Ludovic Vangrootenbruel, qui a pris la cinquième place en 34.52. Les 15 premiers ont tenu un tempo supérieur à 15 km/h. Le 15e classé, Arnaud Boitte, est rentré après 37.42, soit à un rythme de 3’59 au kilomètre.

Et chez les dames ? Pas de surprise: ce sont les Aînées qui comme souvent, ont dominé les débats. Déjà victorieuse en 2017 et 2022, Virginie Dujardin, A1, s’est classée à la 28e place en 40.36, s’imposant en toutes catégories féminines. Elle a tourné à une moyenne de 4’18 au kilomètre pour devancer ses suivantes: Sophie Manier, aussi Aînée 1, 65e en 44’29 (4.42/km). Cécile Moutier, première Aînée 2, figure à la 117e place, en 45’49 (4.51). Nancy De Neve (3e A1) se classe 91ee en 46.49. Mireille Duquenne est 111e en 48.50, devant… Ophélie Pierre, 115e et première "dame", en 49.40 (5.15). Suivie de la deuxième Aînée 2, Christine Vandekerkove, qui termine 119e en 50.06. Fabienne Fervaille a été la plus rapide chez les A3 (1,02.45) et Marie-Jo Collie la meilleure chez les Aînées 4 (56.17). Au nombre de 61, les dames représentaient 20% de la participation.

Quelques jours après avoir bouclé les 100 km du National, en 9h06’, Jimmy Minet s’alignait sur la course de l’Acrho ce samedi à Ellezelles où il a pris la 157e place bouclant les 9,450 km en 54’06, soit une moyenne de 5’43 au kilomètre.

L’Acrho en récup’…

L’Acrho sera en vacances les deux prochains week-ends. Mais il y aura encore deux rendez-vous du Challenge en juillet qui sont programmés le jeudi 27 avec le 5e Jogging (9,100 km) "Les Gens d’Ere", à la rue de Longuesault à… Ere. Et le vendredi 28 avec le Jogging des Cinq Rocs (11,300 km), au départ de la salle "L’Vint d’Bisse", rue Carlos Gallait à Chercq, départ à 19h45. Une reconnaissance du parcours est programmée le dimanche 16 juillet à 9h30; parcours fléché et deux ravitos.

Une marche de 8 km est aussi programmée le vendredi, à partir de 17h30, et le samedi matin. Plus d’infos? Samuël Lemoine, 0496/60.56.53.