Avec son nouveau terrain, le Tournai Hockey Club espère connaître un nouvel élan

Grâce à cette nouvelle surface de jeu, le responsable du THC espère offrir un nouvel élan au club. Si les résultats ont été plutôt bons cette saison (NDLR: avec trois titres fêtés chez les dames), une certaine lassitude s’installe au sein du comité. "On a une équipe de 20 gamines, qui a effectué de bons résultats en R1, qui explose. Cela accentue encore le trou que l’on connaît entre les petits et les joueurs susceptibles de renforcer l’équipe première. Cela s’est encore aggravé avec le Covid. Certains parents cherchent avant tout du hockey “loisir”. La première question que l’on entend de plus en plus souvent, c’est: doit-il jouer les matchs ? Puis, cela se joue où ? Quand on répond surtout du côté de Bruxelles, cela en décourage beaucoup. On a alors plusieurs départs ou des arrêts. C’est assez décourageant pour nous. On essaie de former des gamins correctement, tout en obtenant des résultats. Quand on travaille pendant plusieurs années avec eux et qu’ils nous quittent, c’est dur".

Un travail plus poussé avec les écoles

Mais ne comptez pas sur le comité pour baisser les bras et abandonner les 180 jeunes. Ce qui représente une équipe par catégorie. " On va continuer à grandir avec nos moyens car on ne peut pas concurrencer les gros clubs. Tout en espérant que plusieurs affiliés vont s’investir encore plus dans la vie du club. L’objectif est vraiment d’agrandir la base afin d’avoir plus de possibilités que des jeunes viennent renforcer nos équipes premières. Même si on est conscient que cela prendra du temps.

On va jouer sur l’arrivée du nouveau terrain. En septembre, lors de la reprise de la saison, on va faire du bruit par rapport à cela. On va aussi accentuer notre présence dans les écoles. On travaille déjà en partenariat avec l’école du Château dans le cadre du sport-étude. Cette année, on a aussi mis en place des modules aux Ursulines et à la Madeleine. C’était à leur demande. Mais maintenant qu’on dispose de cet outil, et surtout de la personne prête à donner du temps, on va le proposer aussi dans d’autres établissements de la primaire au début du secondaire. Ce sera des initiations données sur notre terrain. Et on espère comme cela attirer quelques pépites".

Quand la passion est présente comme au THC, elle ne peut que se transmettre plus aisément !