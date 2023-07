Tymo Luijsmans réussit le braquage parfait à Escanaffles

Sportivement, le gratin de la discipline était réuni avec 111 coureurs issus de 28 équipes. Pour tenter de provoquer une sélection, les organisateurs ont prévu deux grands circuits avec l’Enclus à grimper avant les traditionnels circuits locaux. La difficulté est toutefois insuffisante pour faire casser un peloton compact. "J’ai essayé mais il y avait beaucoup de bons coureurs et tout le monde se regardait", explique Édouard Claisse qui espérait réussir quelque chose sur cette épreuve prestigieuse.

Un très long dernier kilomètre

Si les attaques sont nombreuses, le circuit final à couvrir à cinq reprises ne permet à aucun favori de creuser un écart. Dans ces conditions, on pense le sprint inévitable mais dans le dernier tour, le Limbourgeois Tymo Luijsmans met tout le monde d’accord en s’échappant en facteur. "C’est sans doute le fait que je ne suis pas un coureur connu qui a joué en ma faveur, expliquait le vainqueur du jour. J’avais déjà d’excellentes sensations dans l’Enclus mais l’ascension était trop courte pour réellement créer une différence. Je me suis douté qu’il serait impossible de faire casser ce peloton avant le dernier tour et quand j’ai tenté ma chance, j’ai été surpris de constater que personne n’avait pris ma roue. Le dernier kilomètre aura été le plus long de ma carrière mais au final, cette victoire au culot me procure une joie énorme en espérant que je puisse confirmer ma bonne forme dans les prochaines semaines."

Cette victoire aura certainement consolé les dirigeants de l’équipe de Genk qui ont vu leurs trois autres coureurs abandonner, notamment suite à des chutes. Dans les rangs régionaux, l’équipe Wanty n’aura pas réussi à peser sur la course. Robin Schirrmeister, en panne de jambes, fut rapidement distance alors qu’Oscar Loy et Thomas Paulart, sans doute émoussés suite à leur belle course de samedi à Ere, se sont accrochés pour finir au peloton. Édouard Claisse, qui n’aime visiblement pas les longs sprints en ligne droite, a également préféré se contenter d’une place en queue de peloton, histoire d’éviter tout risque inutile et de se préserver en vue du Tour de l’Ain, un de ses prochains objectifs, où il visera la victoire.