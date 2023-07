La lutte démarre bien pour les locaux qui, sans briller font un break qui leur permet d’empocher l’armure sur la marque de 7-4. Après la pause, les Cellois s’effondrent au tamis, envoyant parfois trois mauvaises par jeu ! Leurs visiteurs en profitent pour revenir petit à petit dans la course, jusqu’à la jonction à 11-11. Mal embarqués, les "Rouge & Bleu" décident d’opérer un changement en faisant monter Thulier pour Dubart. Cela n’aura cependant pas le résultat escompté et les "Verts" signent une belle victoire.

"Espérons que cela sera un mal pour un bien, analysait Arnaud Dubart. Lorsque vous envoyez tant de balles hors des limites, vous ne pouvez prétendre à mieux. C’est dommage car nous avions la lutte en main. Montroeul a su nous endormir, avant de nous punir. Évidemment, nous n’aimons pas perdre, mais il nous reste encore six rencontres pour faire la différence. Nous serons attentifs au résultat d’Herdersem, dimanche prochain (déplacement à Vaudignies)".

Villers – Blicquy 11-13

Après des semaines de galère, les Leuzois ont enfin pu goûter aux joies de la victoire. Dans une lutte disputée tantôt sous la pluie, tantôt dans la fournaise, les visiteurs se sont montrés. les moins mauvais !

En première armure, Blicquy exploite bien les fautes directes des locaux, ce qui leur permet de faire un premier break. Malheureusement pour eux, Corentin Szlapa et les siens se mettent également à fauter tant et plus, et l’armure n’est empochée qu’à 6-7. Après les citrons, les locaux sont menés 6-11, avant de revenir à 11-11. Le festival de cadeaux se poursuit et les "Verts" en profitent pour remporter la lutte sur le coup de 19 h 30. "Dans les chiffres, c’est une belle victoire, souriait le capitaine des visiteurs. Mais la manière n’y était pas. Dans notre situation, nous n’allons retenir que la victoire est les deux points. Le résultat aurait toutefois été tout autre face à une équipe plus roublarde. Nous sommes à la veille d’un week-end crucial avec un déplacement à Montroeul et, surtout, la réception d’Ollignies !"