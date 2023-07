N2: La frappe de Sirault trop puissante pour Bassily

On a cru à un moment que la petite lancée allait permettre à l’ASBS de décrocher une unité qui aurait fait effet de victoire. Mais l’expérience locale a vite fait d’éteindre les espoirs. "On manque parfois de réussite, poursuit le grand milieu de Bassily. On sent qu’il ne faudrait pas grand-chose pour prendre quelque chose. On va continuer à se battre. L’objectif est clairement de gagner un peu plus chez nous. On doit mieux exploiter un terrain que l’on connaît à la perfection. On va aussi essayer de gratter à chaque fois des points en déplacement. Tout reste serré en ce bas de tableau. On a toujours l’espoir de se sauver".

Jouer le coup à fond

Avec cette victoire à trois points, Sirault est plus que jamais leader. Le club fait aussi taire les rumeurs qui sous-entendaient que les troupes du président Mercier allaient lâcher prise vu le départ de Sacha Kruithof vers Tourpes. "On va aussi perdre Terry Botquin qui a décidé d’arrêter sa carrière, rapelle le capitaine, Virgile Verset. C’est dommage. On aurait aimé faire une saison en plus avec eux. Mais cela ne change rien à nos objectifs. On en a discuté en groupe cette semaine. On reste tous des compétiteurs. C’est donc impossible de lâcher un titre de Nationale 2 qui nous tend les bras. On sait que ce sera compliqué si on monte en 1. Mais on se dit aussi que c’est l’année ou jamais. Tous les autres cercles se renforcent bien en vue de la saison prochaine. La N2 va être encore plus homogène et ce sera encore plus compliqué d’en sortir".

D’ici la fin de championnat, il ne faut donc pas espérer voir Sirault perdre beaucoup d’unités. D’autant que le groupe vit extrêmement bien. "Cela fait des années que je joue à la balle mais j’ai rarement connu un effectif où il y a une si bonne ambiance. Cela fait au moins 70% de notre jeu. On veut poursuivre sur la lancée. Je suis très content de mon équipe".

Sur la rencontre du jour, Virigile était surtout heureux de garder le brevet d’invincibilité à la maison. "C’est clairement l’objectif que l’on s’est fixé. Aujourd’hui, on a été très bon à la frappe. On a mis beaucoup de balles outre. On voulait donc sortir le plus vite possible du tamis. Cela nous a bien réussi".