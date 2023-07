N1: Tourpes fait un joli pas vers le maintien

Et pourtant, les troupes du président Dumoulin prenaient un excellent départ. Le marquoir montait rapidement à 7-2 à l’armure. Vu le risque d’orages annoncé en fin d’après-midi, l’arbitre décidait sagement de continuer la lutte. Une bonne chose pour les Bleus qui restaient sur leur lancée et décrochaient le jeu de reprise. Wieze avait alors son seul petit regain de forme, en prenant deux jeux de suite. "On devait à tout prix éviter de se calquer sur l’adversaire qui était un peu amorphe, détaille Guillaume Dumoulin. Sans avoir l’air d’y toucher, ils ont pris deux jeux importants. Cela aurait pu semer un peu le trouble chez nous. C’est pourquoi il était important de toujours rester bien animé. On devait prendre chaque jeu comme si c’était une petite lutte".

Une bonne remobilisation après Maubeuge

Une mentalité qui a bien fonctionné. Car derrière, Tourpes ne laissait plus rien à son adversaire. Les visités pouvaient notamment compter sur quelques bonnes frappes d’Antoine Huard mais surtout sur le bras ferme de Cyril Depraetere dans un moment clé. "Mathématiquement, on fait une superbe affaire. Contre des concurrents directs, ce sont toujours des points qui comptent double. On est donc fort heureux de ce résultat. On assomme un peu Wieze aujourd’hui en prenant trois unités d’avance sur lui (NDLR: et donc sur première place pour les play-down). On doit maintenant continuer le travail. Il y a encore de belles luttes qui s’annoncent et de nouvelles occasions de prendre des points. Cela débute avec la réception de Mont-Gauthier. On était un peu dans le dur après être tombé sur un Maubeuge très compact et puissant. On n’avait rien su faire là-bas (13-2). Mais on s’est tout de suite remobilisé. On a eu un bon entraînement jeudi. On récolte donc ce que l’on sème".

Et ce qui nous fait croire que Tourpes restera en N1 à la fin de la phase classique, c’est l’entente qui règne dans le groupe. Chaque quinze et chaque jeu étaient fêtés comme une victoire par le cinq titulaire mais aussi par Sébastien Potiez le sixième homme et Benoît Passon, le septième qui n’a pourtant aucune obligation d’être en bord de terrain. "J’ai la même sensation que si l’on jouait le titre, avoue Guillaume Dumoulin. L’appétit vient en mangeant. On a réussi à sortir des play-down. Si on parvient à rester dans les huit premiers, ce sera égal à un titre de champion pour nous ! On joue tous avec des dents d’un mètre. Cela permet de rattraper les coups de moins bien de certains. Par exemple, moi, je n’étais pas dedans aujourd’hui. J’avais dû mal à négocier mes balles. Mais on a pu compter sur un super Cyril Depraetere et sur le regain de forme de Loïc Clément au fond. La balle pelote, cela reste un sport collectif. On doit réussir à combiner la somme de toutes les individualités et à la parfaire. Aujourd’hui, on a su bien tirer notre épingle du jeu".

Wieze en a fait les frais ce dimanche. Mont-Gauthier est déjà prévu pour le prochain week-end et Thieulain pour le 21 juillet. Tourpes ne veut plus être un oiseau pour le chat. Surtout à domicile !