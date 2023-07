N1: Ogy semble résigné, Isières confirme, Thieulain évite le piège

En présentation de cette 14e journée, on avait pointé l’importance du duel entre Ogy, dernier, et Acoz, alors neuvième. Pour les Lessinois, il s’agissait certainement de la lutte de la dernière chance pour espérer accrocher le Top 8. Mais à part lors de la prise du premier jeu, on a l’impression que l’enjeu n’était pas vraiment compris chez les visités. Acoz était bien plus présent à la frappe mais aussi dans l’ambiance. Ce n’était donc pas un hasard de le voir s’envoler jusqu’à 2-7. Au pied du mur, Ogy tentait le coup en sortant Siméon Van Stalle à l’armure et en faisant rentrer Jonas Verkoelen, diminué ces dernières semaines. Mais cela n’avait pas l’effet escompté. Malgré un retour à 5-12, les Jaunes ne pouvaient prendre un point grâce à un bon passage au tamis de Thirion. Avec cette nouvelle défaite, tout espoir de se sauver directement semble avoir disparu. Ogy compte désormais six points de retard sur son adversaire du jour, l’actuel premier sauvé. Le gouffre semble impossible à franchir et il vaut mieux désormais préparer au mieux les play-down.