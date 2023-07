Lucas Alexandre, le portier de la Real, défendra les cages bleues à la Coupe du monde

Le club a forcément accepté de suite

Le premier match aura lieu le 23 septembre. "On affronte l’Australie au premier match. On enchaîne ensuite le Sénégal (25) et le Koweit (27). Si tout se passe pour le mieux, le retour est prévu le 8 octobre". C’est tout ce que l’on souhaite à une personnalité aussi attachante. Un guerrier qui mérite de revenir avec une belle médaille d’or autour du cou.

Côté acrenois, on se réjouit aussi de voir un joueur représenter le club au niveau international. Même si cela signifie qu’il faudra se priver d’un excellent gardien pendant un bon mois de championnat. "Le club a superbement réagi quand je lui ai appris ma sélection. Tout le monde est heureux pour moi. C’est dommage que les dates tombent mal par rapport à la saison. Mais la Real a tout de suite accepté de me laisser partir. La direction et le staff sont heureux de me voir participer à un tel événement. On doit encore discuter de la façon dont on va s’organiser. J’ai logiquement un stage de préparation début septembre. On verra si c’est possible d’y aller ou non. Car on a des matchs très importants en début de saison".

La Real a effectivement un début de calendrier compliqué avec des duels contre Warnant, Rebecq, Mons, Rochefort et le derby contre Tournai. Mais vivre l’expérience d’une Coupe du monde, cela n’arrive peut-être qu’une fois dans la vie. Et cela vaut bien quelques sacrifices !