Vanassche remporte son championnat de club à Ere

Le calendrier provincial est décidément très mal équilibré. La semaine passée, Orroir n’accueillait que 25 juniors, la catégorie étant particulièrement sollicitée lors du premier week-end de juillet alors que les cadets n’avaient aucune épreuve à se mettre sous la deux dans la province. Cette semaine, alors que les juniors et élites pouvaient se tourner les pouces, ce sont les cadets qui étaient à l’honneur à Ere, quatre jours après l’épreuve d’Herbeumont et à la veille d’une manche de coupe de Belgique organisée à Escanaffles. Il n’était donc pas surprenant de ne retrouver que 24 coureurs sur la ligne de départ dont treize du club représentatif du Hainaut Occidental. Quand Thomas Paulart passe à l’attaque, son équipe ne cherche pas à le protéger. Au contraire, Arthur Vanassche part en contre-attaque, bientôt imité par Sacha Amorison puis par Oscar Loy. Ce dernier était d’ailleurs soulagé d’avoir pu prendre le bon wagon: "J’ai dit aux autres de ne plus rouler car je me doutais qu’à quatre, nous avions les armes pour aller au bout. " Le quatuor s’entend en effet à merveille et prendre une minute d’avance sur un autre groupe de quatre qui semble bien moins costaud. À mi-course, Tom Delfosse et Omer Leclercq sont en effet les seuls à encore espérer revenir sur l’échappée. Il n’en sera finalement rien et c’est au sprint que se joue la victoire, Arthur Vanassche débordant Oscar Loy dans les cent derniers mètres pour décrocher son troisième succès de la saison. "On doit la réussite de l’échappée à notre bonne entente. Se retrouver à quatre de la même équipe n’était pas du tout un cadeau empoisonné. Au contraire, nous avons partagé les primes et décidé de nous jouer la victoire à la régulière", commentait le Mouscronnois qui, après douze jours sans vélo, semble avoir directement retrouvé ses sensations et espère atteindre son pic de forme lors du Tour de l’Ain, dans trois semaines.