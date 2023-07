Deux équipes en finale de Coupe: Tourpes confirme sa réputation d’excellent formateur

Mais le petit exploit du week-end revient à Tourpes qui a réussi à qualifier deux groupes pour la finale. Justifiant une nouvelle fois sa réputation d’excellent club formateur. Et cocorico pour Leuze, la finale de Promotion sera face aux voisins thieulinois ! "Cela va être un week-end costaud, sourit Francy Maes. Notre promotion est constituée de jeunes joueurs. Deux ont 18 ans et trois 19 ans. Ils sont encadrés par Fred Ponteville qui amène toute son expérience. Ils sont en train de réaliser une saison incroyable car ils sont en tête de leur championnat. On ne s’attendait pas à d’aussi beaux résultats. On ne sait pas si tous peuvent rêver d’une carrière au sein de l’élite. Mais ce sont des gamins talentueux et très motivés. On profite de notre bonne formation car on sait que ce ne sera pas éternel. Des clubs comme Oeudeghien, Celles et Thieulain forment très bien aussi. La preuve, on va affronter le dernier qui a de très bons gamins aussi. Ils se connaissent tous. Cela rajoutera un peu de piment. Vu notre position au classement, tout le monde nous donne comme favori. Mais sur une lutte, le Wolfpack peut être très performant. Quoi qu’il arrive, ce sera une belle fête pour le jeu de balle".

Dans l’inconnu

La surprise est encore plus belle pour les Bleus de voir son équipe de R2 rejoindra la lutte décisive également. "C’est une équipe encore plus jeune car plusieurs gamins jouent encore en U16. Ils ont avec eux un joueur de 26 et un de 21. Guy Leturcq les encadre alors que Michael Duwelz, le papa d’un joueur, vient donner un coup de main quand c’est nécessaire. Les trois petits ont un gros potentiel comme le prouve leur sélection pour la Grand-Place de Bruxelles. Ils veulent jouer le plus possible et se sont pris au jeu. Aussi bien en championnat qu’au fil des tours. Ce serait inespéré de ramener la Coupe. Mais ils se sont donné les moyens. On leur a donné aussi en aménageant les calendriers au maximum. On ne connaît pas grand-chose de leur adversaire, Mont-Gauthier. On ne les a jamais affrontés. De ce qu’on a entendu, c’est assez jeune également. Mais ils ont un ancien joueur de N2 pour encadrer. On espère deux victoires. Mais on verra".

Et si la Wapi ramenait quatre coupes sur son chemin ?