N1: Duel important pour Ogy et Tourpes

Tourpes aura aussi un joli coup à jouer en accueillant Wieze. Les deux occupent actuellement les 7e et 8e places avec le même nombre de points (14). Une victoire permettrait aux Leuzois de s’isoler et de prendre un peu d’air par rapport au bas de tableau. "On a eu un début de deuxième tour compliqué avec notamment Maubeuge et Kerksken, rappelle Francy Maes. Mais on a réussi à prendre deux bons points contre Acoz, même si ce n’était pas notre meilleure lutte. On y a été aux forceps et cela reste bon pour le moral. On aborde désormais quelques rencontres plus abordables sur papier. Si on excepte Thieulain, on aura Wieze dimanche, Mont-Gauthier, Ogy et Galmaarden. Il faut espérer que tout le monde soit à son meilleur niveau pour aller chercher les unités nécessaires. On doit notamment rester vigilant par rapport à quelques bobos. Je pense notamment à Antoine Huard qui souffre d’un début de hernie et d’une tendinite. On tente de le ménager au mieux".

Après un début de saison plus difficile, l’espoir est en tout cas revenu chez les Tourpiers. L’arrivée dans l’effectif de Guillaume Dumoulin n’y est pas innocente. "Depuis qu’il est là, on a pris les points que l’on devait prendre, poursuit le secrétaire des Tourpiers. Le moral est bon. Les autres équipes voient également que l’on n’est plus au même niveau qu’en début de saison. Tout le monde se bat. On va livrer une belle bataille. On espère en sortir vainqueur. Si on parvient à accrocher ce top 8, ce serait le nirvana".

Pour être complet, notons que Thieulain se déplace à Mont-Gauthier alors qu’Isières voudra confirmer son regain de forme à Baasrode.